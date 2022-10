O tempo solar está de volta na Itália e 2022 começa de 29 a 30 de outubro

O tempo solar retorna à Itália. Na noite entre sábado, 29 de outubro e domingo, 30 de outubro de 2022, mudamos: às 3 da manhã, os ponteiros do relógio retrocedem uma hora. A mudança permitirá que você adormeça dentro de uma hora imediatamente. Ao mesmo tempo, uma hora de luz natural é perdida à medida que avançamos para a segunda metade do outono e depois para o inverno. O horário padrão permanecerá em vigor até domingo, 26 de março de 2023, quando o horário de verão for restaurado.

Por enquanto, o prolongamento da temporada de verão por mais um mês – até o final de novembro – permanece apenas uma hipótese. No processo, em um contexto onde os custos de energia são uma questão importante, a revista Lancet Regional Heath Europe apelou em conjunto com a Associação Italiana de Medicina Ambiental (CIMA) e organizações sem fins lucrativos de consumidores e representantes da sociedade civil. Uma petição no change.org coletou 58.000 assinaturas de cidadãos em apenas uma semana. No apelo do Sima, representantes de consumidores, especialistas, políticos, empresas e sociedade civil pedem ao governo que suspenda temporariamente a mudança para o horário solar até pelo menos 30 de novembro.