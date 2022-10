Meia Maratona Condane Paris21 em 30 de outubro de 2022 em Paris

No domingo, 30 de outubro, acontecerá a “Meia Maratona Kanthan Bari21”, um evento esportivo organizado pela Laguna Running S.S.T.R.L., em associação com a MG Sport, que cobrirá toda a cidade, passando por Old Bari e à beira-mar, a partir das 9h30 da praça. . della Libertà, a primeira vila tecnofuncional é criada hoje.





A prova a pé decorrerá em três percursos: 21 e 10 km, como provas competitivas, e 5 km, para corrida familiar não competitiva.





Uma apresentação do livro “Ran” foi organizada dentro da vila de Kanthan Bari. Do Inferno ao Central Park”, com o autor Roberto de Sande (conhecido jornalista, escritor e corredor), marcado para esta tarde, às 17h30.





Agora eu Três caminhos Programado para domingo:





Maratona é 21.097 km (partida às 9h30): Piazza della Liberta, Piazza Massari, Corso Vittorio Veneto, Viale VE Orlando, Via Picignani, Via Portuguesa, Viale di Maradona (transporte em sentido contrário via Napoli, ponto de viragem antes dos semáforos e vice-versa), Largo A. Di Paolo, via Verdi, via Giordano, b. Pinto, Lung.re Starita, Corso Vittorio Veneto, Corso A. Di Tullio, Biazelle C. Colombo, Lung.Re Imp. Augusto, Piazzale IV novembro, Lung.re A. Di Crollalanza, Piazza A. Diaz, Lung.re N. Sauro, Piazza Gramsci, Lung.re Perotti, Corso Trieste, Lung.re Di Cagno Abbrescia, perto do Lido “Il trullo” ponto de viragem, Lung.re di Cagno Aprazia, Corso Trieste, Lung.re Perotti, Piazza Gramsci, Lung.re n. Sauro, Praça A. Diaz, Lung.Re a. Di Crocalanza, Piazzale IV de novembro, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza della Libertad.





Maratona 10 km (partida às 9h30): Piazza della Liberta, Piazza Massari, Corso Vittorio Veneto, Viale VE Orlando, Via Picignani, Via Portuguesa, Viale di Maradona (transporte em sentido contrário via Napoli, ponto de viragem antes dos semáforos e vice-versa), Largo A. Di Paolo, via Verdi, via Giordano, b. Pinto, Lung.re Starita, Corso Vittorio Veneto, Corso A. Di Tullio, Biazelle C. Colombo, Lung.Re Imp. Augusto, Piazzale IV de novembro, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza della Liberta.





Maratona 5 km (Partida prevista às 9h30): Piazza della Liberta, Piazza Massari (carruagem do lado TAR), Corso Vittorio Veneto, ponto de viragem perto do cruzamento





Brigada Regina, Corso Vittorio Veneto, Corso A. Di Tullio, Biazelle C. Colombo, via Lung.Re





Criança levada. Augusto, Piazzale IV de novembro, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza della Liberta;