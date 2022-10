Palazzo Chigi- Referência por Corriere.it

a partir de Carlota de Leo

A Presidência do Conselho reafirma a opção de usar a masculinidade por meio de uma comunicação oficial. À tarde, o primeiro-ministro levou às redes sociais: Li que o principal tema da discussão de hoje são as circulares burocráticas internas, mais ou menos erradas.

O presidente ou o presidente? Georgia Meloney, desde seu primeiro ato oficial, escolheu Identifique-se como o líder do grupo. Opção agora reiterada (e reforçada) na nota do secretário-geral ao Palazzo Sigi Carlo Deodato, em resposta a uma questão específica levantada pela Câmara e pelo Senado. Uma carta enviada a todos os ministérios esclarece o uso do título correto Presidente do Conselho de Ministros, Sra. Georgia Meloni. Pouco depois, o memorando foi alterado para omitir a palavra “Sr” em favor do primeiro-ministro.

Referindo-se ao ponto de interrogação que afirmava que o termo “Presidente do Conselho de Ministros” é um título aplicado ao Primeiro-Ministro, Deve-se notar que esta fórmula foi adotada pelos gabinetes do Presidente, pois é indicada como mais apropriada para o ofício cerimonial do estado e honra.. No entanto, o Primeiro-Ministro, o Honorável Georgia Meloni, pede que o título utilizado nas comunicações corporativas seja “Presidente do Conselho de Ministros”. Portanto, solicita-se não levar em consideração a referência específica, pois foi substituída pela referência existente, exatamente como mencionado na referência.

À noite, na tentativa de acabar com a polêmica sobre notas, contra-notas e afins, o mesmo ministro-chefe interveio em seus perfis sociais dizendo que você pode me chamar do que quiser, mesmo que seja Geórgia. Em essência, reitero que agora ela tem outras coisas em que pensar: li que as circulares burocráticas internas serão o principal debate hoje em torno da questão maior de como definir a primeira mulher primeira-ministra. Ir para cima. Lido com contas, impostos, trabalho, condenações, manobras orçamentárias. A meu ver, me chame do que você pensa, Geórgia também. READ Free Germany, Oliveira: "Os detalhes fazem a diferença". Guardaro: "Não é fácil" Notícias

Já o chefe da Fratelli d’Italia, Meloni não era estranho ao uso da masculinidade. Quando foi nomeada a primeira mulher a liderar o governo, ela decidiu não mudar a linha. Mas ela também tinha desistido de sua feminilidade Maria Elisabetta Alberti Casellatti O ex-presidente do Senado é o Forza Italia. Um forte contraste com o de Laura Boldrini, que queria ser chamada de Presidente da Câmara.

Não é por acaso que Boldrini foi um dos primeiros a discutir com Meloni sobre seu fracasso em rejeitar os papéis femininos: A primeira mulher primeira-ministra chamou a si mesma de homem. Presidente. O que está impedindo você de se formar em idiomas? Drekani diz que os papéis devem ser descartados. Afirmar mais feminilidade ao líder IDE, Essa é a festa Já esqueci as irmãs no nome?.

Presidente doAccademia della Crusca, Claudio Marazzini: Títulos femininos são sempre legítimos; Aqueles que usam essas mulheres aceitam um processo histórico que já está em andamento. Aqueles que preferem formas masculinas tradicionais têm o direito de fazê-lo.

Ele também abordou a questão União RAI quem mencionou Risco de reação fatal. As instruções que lemos na nota de Ushikrai pedem aos colegas Usar masculinidade Para marcar o novo emprego de Georgia Meloney, ela pediu. Sem prejuízo da liberdade de cada pessoa de se nomear como bem entender, Outra coisa é a história da imprensa. Portanto, nenhum colega é obrigado a usar o masculino, mas os jornalistas Roy devem recusar nomes femininos quando lemos.