Juve arrisca multa de até 60 milhões por cartão de Ronaldo

De acordo com o processo, vinte milhões não teriam sido contabilizados de forma consistente no orçamento, e agora o clube Biancionero é multado três vezes mais.

lá Juv sob a acusação. Investigação Prisma O Ministério Público de Turim está investigando uma suposta mudança no balanço do clube da Juventus no triênio 2018-2020, que pode ter sérias consequências no nível esportivo. Há risco de multaeconomia e agora é popular a este respeito’.cartão Ronaldo‘. Segundo a acusação, e teria surgido de certas intercepções, essa carta privada envolvia a Juventus a fazer pagamentos aos portugueses. 19,9 milhões de euros Ainda que haja interrupção da relação comercial e o valor em questão não seja regularmente contabilizado nas demonstrações financeiras.

Reportado por RepúblicaA existência real deste contrato pessoal entre o clube da Juventus e o campeão português, que não foi arquivado na liga, será punida. Bem feito Será três vezes o valor da carta. Ilegalmente aceito ou pago com um ou mais pontos de penalidade”.

Em suma, se realmente existisse o ‘cartão Ronaldo’ de 19,975 milhões de euros, a Juventus teria incorrido em uma multa muito maior, entre 20 e 60 milhões de euros, um verdadeiro pedregulho para os cofres do clube. Perdas registradas em setembro e eliminação Liga dos Campeões.

Desenvolvimentos em matéria de orçamento e ganhos de capital trouxeram ontem o presidente da Juventus, Andrea AgnelliReúna todos os funcionários da empresa, inclusive os de campo – por meio do relatório Sky Sports – Esclarecer o status do clube e tranquilizar a todos. “Precisamos de unidade, o clube sempre agiu corretamente” era a mensagem que o número um da Juventus queria enviar com seus advogados após a conclusão da investigação preliminar da investigação do Prisma.



Investigação Prisma, promotor da FIGC pede ao Ministério Público de Turim novos títulos