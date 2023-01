2 mortos instantaneamente, 3 feridos

SAN DONÀ DI PIAVE – Eram cinco, dois morreram, três ficaram feridos e internados no hospital. Uma noite com amigos terminou em tragédia: o carro saiu da estrada, ficou preso na seção de um guarda; A parte da frente estava quase intacta e, olhando mais de perto, parecia que havia sido espancada e fez com que a carteira do proprietário pagasse o trabalho na oficina, enquanto a traseira direita, por outro lado, estava rasgada. Fio de metal e, à primeira vista, ficou claro para quem estava sentado que o destino havia pregado uma peça terrível. Aconteceu pouco antes das 20h de ontem, perto do nº 5 da Lungo Piaw Superior. É uma rua muito estreita que corre ao longo das margens do Piave e é particularmente perigosa naquela época, um local onde os moradores pedem em vão há anos que a prefeitura intervenha, pelo menos para reduzir a velocidade e principalmente para alertar sobre os perigos. O Corpo de Bombeiros de Mestre recebeu uma ligação às 20h03 de um dos ocupantes da residência e ouviu um trovão. Ao longo da longa margem, junto com os bombeiros, chegaram alguns carros dos Carabinieri e os socorristas do Zoom 118. As vítimas são MCG, de 20 anos, e AP, de 23 anos.

A cena logo ficou séria: o carro, um Seat Ibiza azul, derrapou no asfalto molhado por causa da chuva que caía na região desde a tarde, e ficou preso no guard-rail traseiro direito. Duas vítimas jovens, um menino e uma menina, sentados atrás, foram atingidos pela chapa retorcida do guarda; O motorista, o passageiro ao lado dele e o passageiro sentado atrás do motorista ficaram feridos, mas vivos, e foram levados para hospitais da região.

Investigações

Os Carabinieri são chamados para perceber o que realmente aconteceu ontem à noite, se o afastamento da via foi provocado pela chuva, pela doença do condutor, por distração, por animais a atravessar a via. Por outro lado, o trabalho dos bombeiros foi concluído duas horas depois: tempo para retirar o carro da chapa e retirar os passageiros, permitindo a intervenção da Suyem Sanitary Ware. Os cinco viajaram em direção ao centro de San Doña de Pia, vieram do castelo da escola nos subúrbios e agora chegaram a algumas centenas de metros da histórica Ponte da Vitória, não muito longe do icônico edifício de móveis Pergamon. ‘Acidente’ quando o incidente ocorreu.

Paolo Langado, que mora a algumas dezenas de metros do local do ataque, conta que ouviu um barulho alto e saiu para ver o que havia acontecido, mas antes de abrir a porta da casa, imaginou que fosse outro. acidente Há cerca de vinte anos que o homem se dirige repetidamente, com carros, para o seu jardim, para evitar outras vítimas, bem como para proteger a sua própria casa, pedindo a intervenção da autarquia com a instalação de postes de amarração. e sinais adequados. Assim como ele, as pessoas da região têm feito muitos pedidos. Até agora eles não ouviram. Talvez desta vez, com duas jovens vidas cortadas e outras três feridas, alguém decida assumir o caso.