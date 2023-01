Brasil, treinador de Mourinho, Carlos Alberto: “Ele me pediu para ser seu adjunto”

Os rumores sobre o futuro de José Mourinho continuam. A questão de Portugal está engavetada – pelo menos para já – e agora o treinador dos Giallorossi encontra-se no banco de mais uma prestigiada selecção nacional. Desta vez não é sobre seu país natal, mas sobre o Brasil: de fato, após a despedida de Tide, a Seleção ainda busca um novo técnico. A candidatura do Special One foi relançada pelo ex-meio-campista brasileiro Carlos Alberto, que já treinou o Porto, que “soltou a bomba” em um episódio do podcast. GV mundial .

Para Carlos Alberto, que conquistou a Liga dos Campeões e o campeonato de Portugal com Mourinho em 2004, a possibilidade do Special One aterrissar no banco verde e dourado não é exagerada: “Vou falar direto. Talvez Mourinho seja o novo técnico da seleção brasileira. É novidade. Ele até se ofereceu para ser meu adjunto.” Muito provavelmente, teremos de esperar que o treinador giallorossi regresse a uma conferência de imprensa para saber a versão do homem envolvido (tem contrato com a Roma até 2024). Resta saber se ele voltará a falar antes da partida da Copa da Itália contra o Genoa ou contra a Fiorentina marcada para domingo, 15 de janeiro, no Olímpico.