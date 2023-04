No assassinato em Gênova, o ex-combatente de Casabound, Manuel De Paulo, foi morto. Filippo Girbaldi foi preso e o cão de cera não foi

“Chame a polícia, matei um homem, matei um homem.” Filipe Gribaldi“Camallo” de Culmv, 43, e Libera Piazza, uma porta-voz importante da No Walks and No Green Pass Association, luta para falar enquanto corre para dentro. Igreja da Anunciata No centro Génova Depois de algum tempo 18. Há alguns minutos, no auge da luta, Manuel De Paulo, de 38 anos, foi morto Tiros de pistola foram disparados a poucos metros da igreja, onde ele se refugiou dentro da basílica. Jean Pascal Colli, o sacristão, primeiro o acalma com outro homem, “está transtornado, ainda de luvas de trabalho”, disse, depois chama a polícia, que procede à sua detenção. Enquanto isso, na Via Pollari ao lado de Annunziata, no coração da antiga Gênova, entre os palácios Roli e o aquário, 118 equipes médicas tentavam reanimar um homem atingido por balas de calibre 22, mas seu estado piorou imediatamente. Apesar do esforço, De Paulo morreu. A arma foi encontrada sob um carro estacionado na Piazza Pantiera e apreendida por peritos forenses. O corpo está coberto por um lençol branco e fechado ao trânsito enquanto a juíza interina Eugenia Menizetti está presente no local do crime.

Disputa de drogas

Desde a reestruturação inicial, a disputa, que parece ser de natureza econômica ligada a causas de drogas, poucas testemunhas teriam ouvido falar em euros, começou na Salida San Bartolomeo del Carmine, não muito longe da cena do assassinato. , alguns tiros foram disparados pelo assassino mas erraram, e os dois teriam se perseguido pelo Bollery, onde foi disparado o tiro fatal contra Di Paolo. A vítima, Manuel de Paulo, era um militante da Casabound que foi condenado a 8 meses de prisão em 2020 juntamente com outros dois homens. Muito longe da sede genovesa da Casabound. Leia o artigo completo

