Homem de 31 anos foi morto a facadas pelo pai

Homicídio culposo Na província Caserta: Roberto LaboriosiUm jovem homem 31 anosAssassinado por seu pai San Felice e Cancello. Seu corpo sem vida estava caído em uma poça de sangue atrás da casa. Os pais deram um depoimento.





Uma pessoa foi morta em San Felice a Cancello

Roberto Laboriosi É um Trabalhador. Ele tinha grandes interesses motocicleta E isto Boxe. O jovem estava noivo.

Segundo a reconstrução, a tragédia ocorreu após uma violenta briga familiar entre o menino e seu pai.

San Felice a Cancello é um município da província de Caserta com quase 17 mil habitantes. A tragédia aconteceu pela avenida Avelino 9, na região de Piazavecchia, na divisa com Acerra.





Ao chegarem, os médicos do Hospital Ave Gratia Plena só puderam confirmar a morte da vítima.

chegou ao local por Madaloni CarabinieriO jovem de 31 anos foi alertado pela família.

Também relatado tarde de plantão de Procuradoria de Santa Maria Capua VeterreEle imediatamente partiu para chegar àquele lugar.





Pai concordou

De acordo com a reconstrução publicada manhãPai e filho supostamente discutiram dentro de casa e depois saíram do local do assassinato.

O pai é funcionário da Província de Nápoles. Ele foi visto em lágrimas quando a polícia chegou: ele disse Ele não tinha intenção de matar seu filho.

O homem foi levado ao quartel para interrogatório e agora está perante um magistrado.





Lesão fatal na clavícula

Como reportado Edição CasertaO ferida mortal é estabelecido a uma altura de Pâncreas direito. Então investigamosHipótese de assassinato.

A polícia coletou evidências dos presentes. Como não há câmeras de vigilância na área, nada de útil para a investigação foi capturado em vídeo.

Um grande número de pessoas se reuniu em torno da cena do crime. A polícia isolou a área para detê-los.





A mãe da vítima adoeceu. Quando chegaram, a polícia a encontrou deitada em desespero sobre o corpo do filho.

A mulher repetia que o marido não tinha intenção de matar o menino. Os médicos lhe deram anestesia.

A Promotoria de Justiça de Santa Maria Capua Vetere avalia a emissão ou não de despacho. Execução hipotecária do apartamento.