Leão rejeitou: o português foi uma coincidência, o San Siro não perdoou

Alguns torcedores do Milan comemoraram a substituição de Rafa Leo. Aqui está o que aconteceu

Rafael Leão falha São Siro Não desculpando o desempenho dos portugueses vs. Sassuolo E o apito soa.

No entanto, é justo salientar desde já que este não é um estádio cheio, mesmo esta noite 70 mil visitantes Desafie o jogador quando ele sair do campo. Mas os assobios vieram do primeiro anel vermelho e verde mesa, Eles foram ouvidos em alto e bom som.

Booze mostrou menos fisicalidade do que o desempenho animado de Leo. O português parecia letárgico e isso ficou mais evidente quando teve a oportunidade de evitar situações de um contra um. Mas tenho que dizer Leão Ele mostrou um recuo defensivo, o que lhe rendeu uma ovação de pé São Siro. Contra o Sassuolo, um desarme que provou que a fisicalidade estava abaixo da moral. Talvez esta partida não seja a certa para desafiar o ex-jogador do Lille.

Milan, os números de Leo nesta temporada

Mas também é verdade que a temporada de Leo não tem sido emocionante até agora e os seus números sugerem que sim. No Campeonato ele marcou apenas três gols contra Roma, Inter E Verona, Tudo em setembro, depois escuridão. Também houve algumas assistências, cinco no total na Série A, mas nada mais.

Muito se esperava do camisa dez rossonero. Porém, até o momento, Leo disputou apenas um torneio como campeão PSG No San Siro Liga dos Campeões. Uma partida que decepcionou os torcedores e viu a melhor versão do português. É preciso que o Milan e acima de tudo o Leo voltem ao topo.