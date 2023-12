Vaticano recorda Meloni Papa Bento XVI: “um gigante da história e um gigante da razão e da fé”

Bento XVI é um “exemplo brilhante”. Estas foram as palavras de Monsenhor Georg Conswein, secretário de Joseph Ratzinger desde 2003 até os últimos dias de sua vida, presidindo a comemoração celebrada esta manhã na Basílica de São Pedro, no Vaticano, no primeiro aniversário de sua morte. , no altar da cadeira. Durante o sermão, Gänswein, relata o Vatican News, agradeceu a Deus pelo “dom da sua vida, pela riqueza do seu ensinamento, pela profundidade da sua teologia” deste “simples e humilde trabalhador na vinha do Senhor”.

Leia também: Vaticano desafia o ex-primeiro-ministro de Ratzinger, Bergoglio: “blasfemo”. Documento incendiário

Bento XVI, que foi chefe de Pedro de 19 de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2013, morreu aos 95 anos no mosteiro Mater Ecclesia, no Vaticano, onde escolheu residir após renunciar ao ministério do Bispo de Roma. 11 de fevereiro de 2013. Na manhã do último dia do ano de 2022, quando a paróquia se preparava para celebrar a festa da Virgem Maria, a notícia do falecimento, divulgada pela assessoria de imprensa da paróquia, correu de imediato. Inúmeras mensagens de condolências de todo o mundo e dos cinco continentes vieram de conferências episcopais, líderes religiosos, chefes de estado e de governo. À tarde, na homilia pronunciada durante o Te Deum na Basílica do Vaticano, as palavras de Francisco para o “amado Papa Emérito”, figura nobre e querida. “Nos sentimos muito gratos no coração – disse com paixão –, agradecemos a Deus por tê-lo dado à Igreja e ao mundo; agradecemos-lhe por todas as coisas boas que fez e, sobretudo, pelo seu testemunho de fé e de oração, sobretudo – acrescentou, nestes últimos anos de vida aposentada.

Leia também: O que há por trás das notícias de Bento XVI voando nas praias italianas

Georgia Meloni, Primeira-Ministra, recorda o Papa Bento XVI: “Hoje marca o primeiro aniversário do Papa Bento XVI. Ao recordar um grande homem da história, um grande homem de razão, de fé e de uma síntese positiva entre um e outro, o seu fecundo espírito espiritual e intelectual Continuamos a herdar as tradições. Tem também um profundo valor cívico, capaz de guiar todos, crentes e não crentes, porque continua a falar às mentes e aos corações das pessoas.”