O truque é que Bankitalia rejeita o dinheiro e congela a receita

a partir de Claudia Voltatorni

“Existe o perigo de encorajar a evasão.” Congelamento de Fassolari (mais tarde bloqueado pelo Palazzo Sigi)

Organização de A manobra “parece inteligente”. Considerando o “elevado nível de incerteza que caracteriza a situação macroeconómica e o reduzido espaço orçamental disponível”. Ainda linha plana “Um lugar relacionado tema de ações Horizontal » adição ao risco «Incentiva a evasão Para evitar carga tributária. E sobretudo: “Regras Pagamentos em espécie e o risco de conflito com a introdução de determinadas entidades que reduzem a carga tributária dos contribuintes inadimplentes Empurrar para a modernização do país Revitaliza o Programa Nacional de Recuperação e Resiliência e deve continuar a reduzir a evasão fiscal”.

O almoço Fabrício BalassoneChefe do Serviço de Estrutura Econômica do Banco da Itália, chega a sua vez Audiência sobre o Projeto de Lei Orçamentária ontem perante as comissões de Orçamento da Câmara e do Senado (apenas 7 de 50 membros). No entanto, um relacionamento pode mudar Extinção de Processos Muito se tem discutido sobre a manobra de sondagem da câmara linha plana Aumente o limite de dinheiro para 5 mil eurosResponsabilidade até 60 euros. “Limiares mais altos – aponta Balazon – favorecem a economia paralela”, enquanto “o uso de pagamentos eletrônicos, permitindo o rastreamento das transações, reduzirá a evasão fiscal”.

É o suficiente para provocar ódio do governo. Começando como secretário adjunto do primeiro-ministro Giovanbattista Fassolari De acordo com “Bankitalia é propriedade de bancos privados: Tem uma visão legalista e pensa em não usar mais dinheiro. Poucas horas depois, as palavras mencionadas por fontes do governo: “A autonomia do Banco da Itália nunca foi questionada, ao contrário, goza de pleno crédito por seu trabalho” e, de fato, o status do dinheiro eletrônico e do dinheiro é “legal: portanto, não disputa”. READ Parábola CR7. Ele perde, se entrega a todos, e ninguém mais o quer

Mas este caso rotula o Tribunal e outros membros da maioria como “Uma sensibilidade legalmente diversa Pessoas em relacionamento entre Dinheiro e dinheiro eletrônico» (Federico Freni, Mef, Vice-Secretário da Lega) e “uma opinião semelhante às demais” de Balazsone (Antonio Tajani, Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Relações Exteriores, Forza Italia). Protestos surgem. Os democratas estão pedindo à primeira-ministra Giorgia Meloni que reverta as regras sobre dinheiro e dinheiro, enquanto Giuseppe Conte, chefe do M5S, fala sobre “evasão de cidadania em vez de renda”.

Um vem à noite Uma nova rejeição. Desta vez, o Escritório de Orçamento Parlamentar (abby) que, sempre em auditoria, Determina a linha plana como negativa (“Apresenta problemas legítimos”), e medidas sobre Pos e Caixa, “relaxam duas restrições que ajudam a combater a sonegação e a lavagem de dinheiro”, explica a presidente Lilia Cavallari. Esteja avisado “Riscos Pesando Crescimento em 2023» e alguns expressam dúvidas sobre coberturas e custos “incertos”. Por outro lado, a “avaliação do compromisso de redução da relação dívida pública/PIB” é “positiva”, pelo que “a fonte de financiamento do défice terá necessariamente de ser baixa”. E sobre a renda do cidadão: “Potencial dedução de 23%, introdução de uma nova ferramenta ao mesmo tempo uma grande eliminação”.

