Torcedores do Milan estão curiosos sobre Leo: “São muitos problemas”

Atualmente, o atacante português não cogita um novo contrato com os rossoneri devido ao seu compromisso com a seleção.

Para o tão esperado Copa do Mundo Catar 2022 Não foi uma partida memorável até agora. Na verdade, seria de esperar que Raphael Leão Você pode usar esta vitrine para se posicionar firmemente como um dos líderes em tecnologia de Seleção Portuguesa.

Uma esperança até agora em vão, não tanto pelas queixas dos atacantes Milão, Como instrutor Fernando dirigiu a administração em questão para ele Santos. Apesar de ter sido o gol mais importante do lateral rossoneri na estreia nestes Mundiais, ele foi reserva no jogo contra. Gana, Ficou de fora do onze inicial do lusitano nas duas últimas partidas da fase de grupos.

Uma escolha que causou muita confusão, principalmente em caso de derrota na última partida Coreia do SulAritmética já qualificada para a equipe Santos. Copa do Mundo, além do aspecto técnico, atrasou as negociações Leão com Milão Contra o prazo de 30 de junho de 2024 para renovar o contrato, os dirigentes rossoneri não estão se deixando dormir facilmente.

Mercado de transferências do AC Milan, Artin levanta alerta: “muitos problemas na renovação de Leo”

Renovação entre Raphael Leão E isto Milão Franco falou Ordem Nas frequências ‘Radio Punto Nuevo’. De acordo com o jornalista especializado, de fato, uma vez retornado não é tão claro Copa do Mundo do CatarO atacante português poderia rapidamente encontrar um novo entendimento para permanecer com a camisa rossoneri até o final da temporada.

Um alerta foi feito a esse respeito Ordem Nas últimas horas: «O futuro do Milan também depende da sua permanência, mas a sua situação não está bem definida. São muitos os problemas. Maldini pensou que eles poderiam ser resolvidos antes da Copa do Mundo, em vez disso, temos que esperar até fevereiro-março. Se nenhuma atualização vier, isso significa que Leao expirará em 2024. Quem devo escolher entre Kvaratskhelia e Leao? A data, Kwara é mais estável e decisivo que Leo“.