Maxi faz blitz na noite entre Forcella e Maddalena, enquanto a mãe do patrão Mozzarella também está presa.

Desde o início da manhã em Nápoles, nos arredores Pin colher E MadalenaUma ampla operação está em andamento por parte da polícia estadual em execução da ordem emitida pelo tribunal de Nápoles a pedido da Direção Distrital Antimáfia, contra cerca de vinte pessoas suspeitas de associação de tipo mafioso, extorsão e posse de armas, de várias formas relacionadas . Gênero Mussarela.

Há também um dos presos na prisão Antonita Virendhi64 anos, mãe de patrão Miguel Mazzarella Vincenzo, filho do chefe do clã. Segundo apurou a investigação da equipa móvel (coordenada pelo primeiro gerente Alfredo Fabrosini), o “pizzo” era imposto aos vendedores ambulantes do mercado da Matalena do clã, obrigando-os a pagar ou a comprar as mercadorias do clã. E quem não pagou foi até espancado publicamente, como aconteceu com um comerciante que foi esbofeteado durante o trabalho.

Outro elemento importante da família da mussarela Massimo Ferraiulo: Um mandado de prisão também foi emitido e anunciado contra ele na prisão.

As investigações abrangem o período de 2018 a 2021. Os investigadores acreditam que a vigilância tecnológica lançou luz sobre uma série de episódios criminosos envolvendo membros do clã Mozzarella, muitas vezes ativos na extorsão contra comerciantes itinerantes na área. Praça Mancini e nas ruas adjacentes, chamado mercado Maddalena ou Duchesca.

Preocupações dos presos: Enzo Baratolo, Alessandro Bilotti, Gennaro Cappuccio, Francesco Cesero, Antonio D’Andrea, Pietro De Filippis, Massimo e Salvatore Ferraiulo, Ciro Garofalo, Gaetano Gemi, Rosaria Liguori, Vincenzo Luciore Mancio, Marcotior Monciori, Giovina Romano, Saquel, Antonio Dubelli, Alberto Virende e Antonita Virendi. Notificado pela polícia em vez de guardas domésticos Gaetano Della Porta, Ciro Presteri, Daniele Riccio, Maurizio Virende.