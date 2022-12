Pioli adverte Leo e Milan: “Ainda não é campeão”

O futuro de Leo no Milan fica sempre no banco. Stefano Pioli entra em campo: recado do técnico rossoneri aos portugueses

o Milão Reiniciado e pronto para caçar na liga Nápoles Os líderes, considerando o retorno a campo após uma longa pausa o mundo no Catar. Um dos homens no centro das atenções é sempre Raphael Leão E não apenas por suas atuações durante a Copa do Mundo. Stefano Pioli Não enfrentou Atualizar temaNo entanto, deixa claro que o talento português é uma constante essencial do seu Milan, mas ao mesmo tempo tenta estimular as suas joias.

Os pensamentos do treinador nascido em Parma sobre ‘Sky Sport’ no ex-Lille e Sporting: “Se você observar os movimentos do Leo nos treinos, você imediatamente percebe que ele tem uma energia incrível, tem uma habilidade técnica aliada a uma velocidade que poucos têm.. Ele queria criar e encontrar um novo caminho, ele veio do Lille. Com todo o respeito, mas o Milan é o Milan e as pressões são diferentes. Ele precisa dar mais um salto para se tornar campeão. No aberto ele se torna imparável, mas há momentos em que focamos demais nele e outros em que ele falha mais do que gostaríamos. Ele pode jogar em qualquer lugar e pode fazer tudo, pode ser mais decisivo na área, quero que entre com mais continuidade e determinação. Mas se pensarmos no Leo há dois anos e nos progressos que fez… falta-lhe alguma coisa, como muitos: ainda é jovem e não tem a bagagem completa, mas é inteligente e disponível, tenho a certeza. Eu vou vir”.

De Leão GiroudUm dos melhores escritores da Copa do Mundo de todos os tempos França: “Acho que Oliver está em um ótimo momento psicológico. Ele está muito entusiasmado e está se mostrando um grande jogador – sublinha Pioli – Uma videochamada com ele é suficiente para entender sua estatura e talento. Ele sempre teve um impacto enorme, não só pelo gol, mas mostra uma grande generosidade no dia a dia. É um cara muito determinado: tem todas as qualidades essenciais para ser um verdadeiro líder.

Milan, Pioli no mercado: “Muito bem com Maldini e Mazzara em antecipação ao tempo”

Pioli fala sobre sua jornada à frente do Milan: “Se seguimos esse caminho, é porque todos os elementos contribuíram. Desde o primeiro dia que entrei no Milanello me senti bem e comparei com ele Maldini E masara Isso me deu mais força no meu trabalho. Isso é algo que dá ao praticante mais força e mais confiança. O Maldini não vem só para treinar, ele está ali para interagir com todo mundo, é um ponto focal. Estamos falando de alguém com DNA e inteligência incríveis. Paolo e Ricky queriam investir em determinados jogadores com custos fixos para um clube que queria seguir um determinado tipo de caminho. É um caminho que não dá resultados imediatos, mas sabemos antecipar estes tempos“.

Por fim, enquanto aguarda o retorno a campo, ele fala sobre a importância de Pioli Ibrahimovic Dentro do vestiário: “Sem tirar nada de ninguém, Zlatan tem sido um fator determinante no desenvolvimento da equipe. Todos puderam concordar com os pontos fortes e fracos do Ibra. Sua atitude e determinação elevaram o padrão da equipe. Se Zlatan estava treinando, havia um certo nível. Mas também gaiolaGirod E Mignon: Temos quatro-cinco jogadores de destaque que vão conduzir a equipa”.