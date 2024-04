Detecção de exoplanetas usando imagens diretas

Uma imagem do exoplaneta Beta Pic b obtida usando tecnologia de imagem direta. O planeta é o ponto brilhante no canto inferior direito, enquanto a estrela no centro da imagem está escurecida. Crédito: Christian Marois, Conselho Norueguês para Refugiados, Canadá

Entre os vários métodos de busca de planetas fora do sistema solar, existe um método Fotografia ao vivo É o mais simples do ponto de vista conceitual, mas não tão simples do ponto de vista prático. Até agora, a tecnologia de imagem direta detectou 1,2% de todos os exoplanetas confirmados (69 exoplanetas).

Em que consiste esse método?



É literalmente sobre pegar um Fotografia digital com resolução espacial muito alta Das estrelas e veja se elas existem ao seu redor Planetas.

Os exoplanetas que orbitam a sua estrela são visíveis porque reflectem a sua própria luz (tal como a Lua reflecte a luz solar) ou porque emitem a sua própria luz (se forem suficientemente quentes), mas com fluxos de radiação milhões de vezes inferiores aos emitidos pelo Sol. uma estrela.

mas, Se for conceitualmente simples, O problema prático Surge do fato de o planeta, cuja luminosidade é milhões de vezes menor que a da estrela, estar completamente oculto pelo brilho produzido pela estrela.

A imagem à esquerda mostra como o brilho do sol é tão alto que obscurece tudo ao seu redor. A imagem à direita mostra como durante um eclipse total, quando a Lua bloqueia completamente a luz do disco solar, estruturas tênues ao seu redor tornam-se visíveis. Créditos: NASA

Para entender melhor o problema da fotografia ao vivo Pense no que acontece durante um eclipse solar total. As regiões ao redor do disco solar são pontilhadas por numerosas estruturas (estruturas de plasma magnetizadas) que formam a coroa solar. Estas estruturas permanecem invisíveis porque o seu brilho é muito inferior ao brilho do disco solar (veja a imagem à esquerda na figura acima).

Uma breve história de descobertas sem fim: a estrela Beta Pictoris, seu disco, exocometas e exoplanetas

Quando a luz do disco é bloqueada pela passagem do disco lunar (e, portanto, durante um eclipse solar total)euEstruturas próximas, mesmo que muito fracas, tornam-se visíveis (Assim como a imagem à direita na imagem acima).

No entanto, o brilho do disco solar, ou disco estelar, é tão alto que… O disco deve estar completamente escuro.

Tecnologia coronográfica

Esta circunstância de eclipse total levou ao desenvolvimento de uma técnica para bloquear a luz que emana das estrelas para que os arredores possam ser explorados e os planetas procurados, caso existam.

À esquerda está uma imagem da estrela Beta Pictoris. O brilho da estrela esconde a presença do disco que envolve a estrela e o planeta Beta Pictoris b. A foto à direita foi tirada com tecnologia cronográfica. Assim que a luz da estrela é bloqueada, o disco e o exoplaneta tornam-se visíveis. Créditos: ESO/A.-M. Lagrange et al.

Significa cO que permite o escurecimento do disco da estrela é chamado de coronógrafo. Graças ao coronógrafo montado no telescópio, a luz proveniente do disco estelar é bloqueada antes de atingir o detector que produz a imagem.

Detecção de exoplanetas usando o método da velocidade radial

Nesta imagem, desprovida de explosão estelar, é possível ver até os objetos mais ténues, como planetas ou discos circunstelares, em torno da estrela.

O termo coronógrafo está intimamente relacionado às observações solares. Ao produzir um eclipse total artificial, este instrumento permite-nos estudar a coroa solar, as camadas exteriores da atmosfera do Sol.

Existe outra possibilidade, mais teórica do que prática, de bloquear a luz proveniente do disco estelar: “estrelas”.É issoQualquer dispositivo colocado na frente de um telescópio a uma distância adequada para produzir um verdadeiro eclipse artificial de uma estrela, de modo que apenas a luz emitida pelos objetos ao redor da estrela alcance o telescópio.

As quatro imagens de Beta Pik Be, tiradas com meses de diferença uma da outra, mostram o movimento do planeta em torno da estrela central (que está obscurecida pela coroa). Fonte da imagem: consórcio ESO/Lagrange/SPHERE e ESO/NASA/ESA.

Como dissemos, Com fotografia ao vivoGraças ao coronógrafo, É possível explorar as regiões ao redor da estrela e descobrir quaisquer exoplanetas ou discos circunstelares, ou seja,n Que planetas se formam?

Uma foto não é suficiente

Planeta, uma vez descoberto com fotografia, Classificado como “filtro”. Na verdade, em vez de ser um planeta, poderia ser uma estrela de fundo, ou seja, angularmente próxima da estrela, mas a anos ou milhares de anos-luz de distância da estrela.

Método de microlente na busca de exoplanetas. Como funciona?

Para confirmar que se trata de um planeta, outras imagens deverão ser obtidas ao longo do tempo para verificar se o planeta orbita a estrela. Isto é mostrado na figura acima, no caso do planeta Pic b, que foi observado em vários momentos movendo-se em torno de sua estrela.