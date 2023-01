Com que frequência você corta o cabelo: a ciência dirá

O cabelo sempre merece atenção adequada. Além de lavar com produtos de alta qualidade e adequados ao nosso tipo, secá-los adequadamente e alguns mimos que são um verdadeiro mimo para o couro cabeludo, é bom pensar duas vezes antes de confiar nas nossas tesouras de cabeleireiro de confiança.

Muitas pessoas, principalmente mulheres, na web afirmam que muitas vezes se encontram em dificuldades quando questionadas novo corte ou um poda Não só porque às vezes você teme a ideia de mudar de visual, mas também porque é uma verdadeira facada no coração ver seu cabelo cair no chão, que finalmente fica um pouco mais comprido.

Além disso, também é bom saber que não se deve ir longe demais no corte, mas também não se deve ter medo. Digamos que a ciência nos ajude tremendamente nesse sentido, dizendo-nos, sem rodeios, como as coisas realmente são. E eu acho que revela para nós também A melhor hora para fazer isso!

Antes de deixar essas conotações para você, é apropriado enfatizar que, em certos casos, é necessário, se não absolutamente necessário, abordar cortar Porque o nosso cabelo está visivelmente danificado ou com muitas pontas e tem fama de ser muito seco. A mesma coisa se nosso penteado se tornar inexistente!

Quando você corta o cabelo? O que a ciência diz

Outra coisa a dizer de imediato é que é algo para lidar Belo corte E outro marcou. Por isso, devemos ser sempre muito claros sobre esta questão quando pedimos ao nosso cabeleireiro um trabalho de tesoura que por sua vez deve ser muito minucioso quando nos oferece um pequeno arranjo do nosso cabelo.

No entanto, quantas vezes por ano É bom cortar o cabelo? Seria bom fazer isso uma vez por ano e por um período especificado. que? Entre o final do verão e o início do outono já que o calor e a queda das primeiras folhas também indicam a possibilidade de perdermos os cabelos que precisam voltar a crescer mais saudáveis ​​e fortes do que Belo corte.

Mais conselhos

A verdade é que muitas pessoas estão cuidando sozinhas uma vez por ano É praticamente impossível porque podem contar com um alto crescimento de seus cabelos e, assim, se esperarem apenas esse período para cortá-los, podem achá-los muito longos e incontroláveis. Então, o que fazemos? Como você se move?

Digamos que seja uma boa ideia fazer um bom corte a cada mudança de estação, mantendo o cabelo bem cuidado e monitorado com produtos de alta qualidade, adequados ao seu estado de saúde e ao seu tipo. Mais visitas frequentes de Bravo cabeleireira de confiança Eles são perfeitos para evitar danos!