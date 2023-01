Boom no acesso à psiquiatria: quase 800 casos a mais

Cremona – o dia mais triste do ano, “Luas Azuis”caiu ontem. Uma teoria desenvolvida no início dos anos 2000 por Clive Arnall, psicólogo da Cardiff University. Segundo ele, a terceira segunda-feira de janeiro é mais difícil do que os outros primeiros dias da semana devido à existência simultânea de vários fatores: o clima de inverno, os dias ainda curtos e a distância de feriados e eventos sociais, para ao qual se devem acrescentar os encargos do início do ano.Despesas incluídas. Acredite ou não nessa teoria, os dados divulgados ontem pela agência regional de saúde social não permitem otimismo. Relacionado a pedidos de ajuda recebidos nas clínicas psiquiátricas e psicológicas da cidade.

Entre 2021 e 2022, eles tiveram um aumento significativo: eles estão contando Quase mais oitocentas visitas, de 1.229 para 2.013 em psiquiatria, e mais 409 pedidos, de 8.182 em 2021 para 8.591 em 2022, para acompanhamento psicológico. Um problema que afeta principalmente os jovens com mais de 65 anos. As duas faixas etárias mais numerosas são, na verdade, de 16 a 26 anos e a categoria dos avós, com prevalência do sexo feminino. como ele afirma Roberto Polli, Diretor Adjunto do Departamento de Saúde Mental e Dependência, «Para além do fenómeno da Blue Monday, que podemos definir como semi-sério e algo pseudocientífico, dias como estes convidam-nos a pensar na nossa saúde. A esse respeito, é preciso distinguir: enquanto a tristeza é um sentimento comum que pode afetar qualquer pessoa, talvez após eventos desfavoráveis ​​ou situações de emergência, a depressão é uma doença real, que pode se manifestar com dificuldade em superar emoções negativas, em determinadas situações. Quando se torna patológico, pode se manifestar na incapacidade parcial ou total de realizar as atividades diárias.

Não Se Esqueça A depressão não é apenas uma doença mental, mas muitas vezes se manifesta de forma sistemática com sintomas como insônia, perda de apetite, dor física ou diminuição do sistema imunológico, o que expõe a pessoa a outros perigos.

Nesses casos, é importante saber reconhecê-los e buscar ajuda: “Quando uma pessoa entende que não consegue encontrar uma resposta para seu estado emocional por conta própria – continua Polly – é bom procurar aconselhamento psicológico ou psicológico para chegar ao tratamento mais adequado”.

Existem muitos caminhos que podem ser percorridos. «O tratamento pode ser psicológico ou psicofarmacológico, dependendo da extensão do distúrbio – conclui o especialista -: Em comparação com anos anteriores, o estigma em relação à depressão é menor, principalmente para as novas gerações, que têm menos dificuldade em recorrer a um especialista. Embora seja mais difundido, com abordagem adequada e suporte adequado A depressão é bem tratável e tratável».

Cinzia Sackelli, Diretora Serviço de Psicologia Clínica da Asst de CremaE Adicionar: “Segunda feira azul É uma invenção colorida, que cai no reino da pseudociência ou melhor, do hábito de nossa sociedade, mas que contém em si alguns elementos da realidade que podem ser descritos. As festas de fim de ano, como tudo que nos tira do comum, muda as percepções. A mesma coisa aconteceu no período pós-bloqueio. Todos nós lutamos para voltar, voltar ao jogo e viver em uma realidade menos independente e mais exigente. Exigências de rotina rápidas e diárias. Todos nós vemos e experimentamos isso no trabalho ou na escola.”

Após o feriado, também houve aumento de pedidos de ajuda na região de Crema. A isso se somam os sinais deixados pela epidemia: «A ansiedade e a depressão aumentaram – continua Sakeli – para os menores, até comportamentos desordenados que os levam a se expor ao perigo. Mas a epidemia não é a única razão. Quem está procurando respostas Tudo o que ele precisa fazer é cruzar a soleira da casa comunitária na Via Gramsci em Crema. Aqui você encontra a equipe de psicólogos, o link com a prevenção, com clínicos gerais e pediatras que escolhem livremente. Profissionais que também trabalham em contextos externos, colaborando com colegas que seguem escolas.