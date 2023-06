“Carrapatos, no Trentino, as áreas de risco estão aumentando e os números estão aumentando.” Veja como reduzir o risco – Saúde e bem-estar

trento. A última internação data de terça-feira, quando uma menina do norte da Europa foi ao Hospital Rovereto porque, após ser picada por um carrapato, testou positivo para Tbe (meningite). Felizmente, seu estado não é grave, mas é a confirmação de que a guarda deve ser mantida.

Em resposta a uma pergunta dirigida ao chanceler Zeni, o chanceler Segnana deu dados sobre uma tendência alarmante naquele dia: Os casos aumentaram de 17 em 2013 para 40 em 2022. Os casos de borreliose de Lyme de 31 para 28. Esses são os dados oficiais, mesmo que seja sabia-se que os sintomas dessas doenças nem sempre são óbvios e podem ser confundidos com outra coisa.

Os trentinos que frequentam o bosque perceberam que os carrapatos são perigosos. contra a Tbe transmitida por carrapatos, em 2022, foram aplicadas 51 mil doses da vacina, ante 15 mil no ano anterior. Mas qual é a razão do aumento desses parasitas e das doenças que eles transmitem?

Nós conversamos sobre isso com Anabola Rizzoli Da Fundação Mach em Saint-Michel.

“Os carrapatos são parasitas que apresentam ciclos anuais com períodos de maior atividade, principalmente para as fases ninfais, que transmitem a infecção. Este período geralmente se estende de abril a junho. O parasita tem três estágios de desenvolvimento: larva, ninfa e adulto. Demora 3 anos para completar o ciclo e em cada fase é preciso alimentar um animal pois ele precisa de sangue para completar seu crescimento. Nessas etapas, os parasitas adquirem infecções que transmitem quando se alimentam posteriormente. Na fase larval, alimentam-se de pequenos mamíferos, aves e lagartos, onde se infectam com vários tipos de infecções: bacterianas, virais e parasitárias. Estes podem ser transmitidos quando o parasita entra na próxima fase, que é a fase de ninfa, que é exatamente a fase que também afeta as pessoas.

Qual é a razão do aumento do número de carrapatos e das doenças que eles transmitem?

São vários fatores: Primeiro, houve uma expansão da área onde o parasita está presente. Depois, há um aumento da altitude onde podem ser encontrados e isso se deve às mudanças climáticas. Hoje a hortelã é encontrada até 1600-2000 metros. Depois houve um aumento das áreas florestais, e a própria Vaia também criou condições adequadas. Ao cortar as árvores, você criou áreas de arbustos propícias à presença. Também houve um aumento no período de atividade, novamente ligado às mudanças climáticas. Podemos encontrar esses parasitas ativos já em fevereiro. O que determina então a infecção nas pessoas é o nível de exposição. Se alguém ficar em casa, nada acontecerá, mas se for para a selva, pode se infectar com esse parasita se não estiver ciente disso. Porque se você souber, a prevenção também é fácil de fazer.







Mas diante de todos esses aumentos, houve também um aumento de carrapatos infectados?

Depende do patógeno. No caso da doença de Lyme, que é a doença mais comum, temos uma alta incidência de carrapatos infectados. Estamos falando de 1 em 5 e não encontramos diferenças ao longo do tempo. No caso de Tbe, por outro lado, houve um aumento na propagação do vírus com novas áreas onde ele está agora. A porcentagem aqui é de 1%, então a probabilidade de contágio é menor, mas os pontos onde o vírus se espalha são mais numerosos.

Existem áreas que você monitora com particular interesse?

Sim, temos locais próprios de estudo e comparamos diferentes situações para entender quais fatores favorecem ou desfavorecem a propagação. Comparamos as áreas onde os predadores estão presentes e as áreas onde eles não estão, porque o predador reduz os animais do reservatório e esperamos encontrar números menores.

Então, neste caso, a presença de animais como ursos e lobos pode ser benéfica?

Esses animais são muito úteis para manter o equilíbrio. Esses estudos ainda não foram realizados na Itália, mas nos Estados Unidos foi demonstrado que em áreas onde os lobos estão presentes, também há menos carrapatos infectados.

E para diminuir a quantidade de carrapatos na mata, o que mais pode ser feito?

É difícil intervir na área. Você pode fazer isso em parques e parques públicos perto de lagos. É necessário manter a floresta e os arbustos limpos, remover as folhas sob as quais os carrapatos se desenvolvem. Mas as pessoas podem se proteger. Repelente de insetos pode ser usado. Não garante 100%, mas reduz muito o risco. Você deve sempre verificar a si mesmo quando chegar em casa e removê-los se encontrar parasitas. Quanto mais cedo você removê-lo, melhor.

Diz-se que o prazo de entrega é de 12 horas.

Na verdade, a transmissão do vírus é mais rápida, estamos falando de algumas horas. Para Borrelia, por outro lado, leva mais algumas horas.

O problema é que esses parasitas se escondem em áreas escondidas e nem sempre são fáceis de detectar no corpo.

Isso mesmo, elas preferem os pontos onde a pele é mais fina atrás das orelhas, na linha do cabelo, sob as axilas, atrás dos joelhos e na região da virilha.

Em que consiste sua atividade de monitoramento?

Fazemos parte de vários projetos europeus, por isso vamos para a floresta, temos 100 metros. Usamos um cobertor branco ao qual os parasitas aderem. Então nós coletamos e analisamos. Existem zonas onde recolhemos 1, e outras onde recolhemos 150 metros por 100 metros.

Quais atividades são fáceis de entrar em contato com carrapatos?

Vá atrás de cogumelos, vá para a floresta para coletar pequenas frutas, rasteje perto de arbustos e saliências. Para chegar aos hospedeiros, os carrapatos sobem na vegetação e, portanto, geralmente nas aveleiras, nos arbustos. Eles podem atingir mais de um metro de altura e, em alguns casos, até acima de nossas cabeças.