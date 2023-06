FarmacistaPiù 2023, tema Ciência, Eficiência, Inovação e Proximidade

Roma, 30 de junho – Apresentação oficial, no dia 28 de junho, da 10ª edição do FarmacistaPiù, a conferência nacional promovida pela Federfarma, a Fundação Francesco Cannavò e a Utifar patrocinada pela Federação Nacional das Ordens dos Farmacêuticos. O evento acontecerá em Roma no dia 19 de outubro nas históricas Alas Sistinas do Santo Spirito do Hospital Sacia (na foto), Para acompanhar online nos dias 20 e 21 de outubro, você discutirá e desenvolverá o tema “Ciência, eficiência, inovação e proximidade; o farmacêutico protagonista de uma nova aliança para a eficiência do NHS”onde tiveram a oportunidade de anunciar Andrea Mandellichefe fofi, Mark KosuluPresidente da Federfarma Luigi d’Ambrosio LeteriFundação Canavo Presidente Ed Eugene LeopardiPresidente da Otivar durante a apresentação oficial.

No centro da conferência de três dias estará a profissão de farmacêutico, com foco em Novas formas de colaborar e sinergia com o sistema de saúde e enfatizar a importância e evolução dos novos desafios profissionais após a pandemia.

“No contexto do sistema de saúde em mudança, o farmacêutico tem conseguido adquirir um papel absolutamente central em todas as áreas em que exerce a sua profissão, afirmando-se como personalidades competentes e de confiança, plenamente integrados no sistema de saúde, capazes de prestar serviços , essencial para a saúde dos italianos e apoiador do NHS” A esse respeito, disse Mandelli, destacando o papel do FarmacistaPi”Uma importante oportunidade para explorar os temas científicos e profissionais mais relevantes, mas também para discutir os desafios futuros que se avizinham com as instituições e todos os players deste setor.

O conceito foi reafirmado pelo presidente da Kosulu Pharmacy Owners Association, que falou da conferência como uma oportunidade Para discutir temas de grande importância e estreitamente relacionados com categoria. As farmácias têm demonstrado amplamente que sabem gerir de forma rápida e eficaz as mudanças impostas pelo contexto em que vivemos.”

Para D’Ambrosio Lettieri (na foto), a coragem e dedicação da profissão farmacêutica para se adaptar às mudanças é agora plenamente concretizada, face à evidência prestada pelos farmacêuticos em todos os ambientes de trabalho, no hospital, na assistência farmacêutica e no território de: “Mostramos que somos comunicadores profissionais fiéis, credibilidade e farmácia comunitáriaAprimorou sua função como unidade de saúde próxima e porta de entrada para os serviços de saúde.”

Por sua vez, o cacique Utifar Leopardi reiterou uma firme convicção de que O verdadeiro motor de uma nova aliança entre a farmácia e o cidadão e com o SNS reside na forte valorização das competências profissionais de cada colega. Assim, a formação orientada para as novas necessidades do cidadão torna-se fundamental para que possamos desempenhar o papel que muitos nos pedem e que há algum tempo cobiçamos, o de representar uma guarnição no terreno que cada vez mais se inclui no NHS.“.