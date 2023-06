Se você substitui o leite de vaca por leite vegetal, está se enganando: Nutricionistas explicam o porquê

Você sabia que beber leite vegetal em vez de leite de vaca pode ser um erro? Saiba o que dizem os especialistas em nutrição

O leite tradicional, ou seja, o leite de vaca, é cada vez menos consumido porque diferentes substitutos vegetais são preferidos a esta bebida de origem animal, mas parece que não são a mesma coisa.

O leite produzido naturalmente por mamíferos não pode realmente ser substituído por bebidas feitas de soja, amêndoa, aveia, arroz, coco, etc.

Se ao longo do tempo você descobriu que é intolerante à lactose, ou seja, o açúcar encontrado no leite, certamente já conhece todas as bebidas vegetais que hoje são utilizadas para substituir o leite de vaca. Infelizmente, para a fashionista, mesmo que você digira lactose e não tenha alergia, certamente encontrará leites à base de amêndoas, arroz, soja, aveia, coco e afins.

Leite de vaca, porque não substituí-lo por uma bebida vegetal?

Estes produtos alimentares são excelentes para quem aprecia o seu paladar, mas existe um problema fundamental: o leite original ou aquele produzido a partir das glândulas de cabras, vacas, vacas, ovelhas, búfalas, etc. outros tipos de leite vegetal, É chamado de leite apenas por razões de marketing.

Muitos acham que é a mesma coisa. Em primeiro lugar nãoNão é leite de verdade, mas uma bebida à base de plantasTanto que a União Européia decidiu que o adjetivo deveria ser usado para comercializar esses produtos alimentícios Vegetais ao lado de Leite, Para não confundir os consumidores. Em segundo lugar, as bebidas à base de plantas não têm os mesmos valores nutricionais e propriedades nutricionais que o leite proveniente de mamíferos.

digamos assim Podem ser alternativas em termos de sabor, ou para tratar intolerâncias ou alergias alimentares, Mas eles não têm as mesmas características. Por exemplo, não tem cálcio e fósforo, não tem vitamina B, tem menos proteína e menos gordura e tem mais óleo, principalmente óleo de coco que é derivado de frutas secas. Em conclusão, podemos dizer que as bebidas vegetais são totalmente saudáveis ​​​​e adequadas para uma dieta vegana. Mas eles não são como leite. Eu acho que eles são uma luz Isso não é inteiramente verdade Porque geralmente tem as mesmas calorias que o leite de vaca desnatado e, se for açucarado, essas calorias aumentam muito.