Pré-preenchido inicialmente, enviado na tarde de segunda-feira – Notícias

Começa a temporada de declaração de impostos. O canal direto com a Receita Federal para apresentação da declaração de imposto de renda pré-cobrada de 2024 relativa ao período fiscal de 2023 será inaugurado oficialmente na tarde de segunda-feira. O formulário previamente elaborado, que já estava visível a partir de 30 de abril, pode ser aceite ou modificado integrado na versão desenvolvida pela Administração Tributária. Haverá tempo para fazer isso de segunda-feira à tarde até 30 de setembro para ‘730’ ou até 15 de outubro se você usar ‘Renda’.

Como sempre, o evento que envolve o anúncio é o evento fiscal mais importante do ano. Os últimos dados da Autoridade Tributária indicam que de 30 de abril a 17 de maio cerca de 3 milhões e 900 mil contribuintes entraram diretamente na fase de consulta.

Depois há os dados introduzidos: quase 1,3 mil milhões foram recebidos pelo Fisco e pré-carregados nas declarações de 2024, entre os “cinco primeiros”, que a Receita cita com um gráfico no seu canal Whatsapp, estão como sempre os cuidados de saúde despesas (mais de 1 bilhão de documentos fiscais), prêmios de seguros (98 milhões de dados), certificados únicos para empregados e autônomos (75 milhões), transferências bancárias para renovações (10 milhões) e juros de hipotecas (9 milhões).

Este ano deverá testemunhar inovações importantes. A partir da pré-montagem, o anúncio também se torna simplificado, mais imediato e utilizável, sem molduras, ícones e outras linhas, mas dividido em secções simples, como “Casa” ou “Família”. Mantém-se disponível o método normal utilizado para os dados anteriormente recolhidos até ao ano passado, mas os contribuintes poderão optar pelo método simplificado, apresentando os dados (utilizados e não utilizados) numa interface também mais fácil de navegar graças à presença dos termos de uso que indique claramente as seções nas quais os dados são necessários. Confirme ou edite: “Casa e outros bens”, “Família”, “Negócio”, “Outras receitas”, “Despesas incorridas”. Uma vez confirmadas ou modificadas as informações fiscais e posteriormente validadas, elas serão informadas automaticamente no formulário.

