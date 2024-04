Hipoteca: Economize até 800 euros, como funciona e não é necessário ISEE

A partir de hoje, a casa que deseja pode ser sua: pode poupar até 800 euros. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Em Itália, como sabemos, a crise afecta a maioria dos cidadãos. Na verdade, quem decide comprar casa tem de recorrer a uma hipoteca que na maioria dos casos é liquidada no prazo de 30 anos.

Por esta razão, a maioria dos italianos recorre ao arrendamento, evitando assim os riscos de se endividarem com os bancos. Mas a partir de hoje tudo muda. na verdade Se decidir abrir um crédito habitação, poderá poupar até 800 euros.

Hipoteca, grandes mudanças estão chegando: você economizará uma quantia enorme

Os pagamentos de hipotecas estão finalmente começando a cairIsto ocorre depois de dois anos de aumentos contínuos desejados pelo Banco Central Europeu para conter a inflação. Finalmente há um declínio nas taxas de juros hipotecários residenciais desde o seu pico em novembro passado, quando as taxas se aproximaram de 5%. Na verdade, a partir de hoje há uma descida tanto nas taxas fixas como nas taxas variáveis.

A Codacons analisou a evolução das tarifas no último período e constatou que quem estipulou Hipoteca de taxa fixa Para comprar sua primeira casa hoje, você teria que enfrentar uma taxa de juros anual de 2,7% a 2,8%. Isto é muito inferior à média exigida de 3,7% em novembro de 2023. Isto resulta em pagamentos mensais mais baixos. As poupanças para aqueles que enfrentam custos de hipoteca são estimadas em cerca de 67 euros por mês para uma hipoteca de 140.000 euros com um plano de reembolso de 25 anos.

Se pensarmos na poupança anual, estamos a falar de um custo mínimo superior a 804 euros. Isto é destacado para hipotecas de taxa fixa. para Taxa variável é diferente.

Na verdade com A Hipoteca de 140.000€ com plano de pagamento de 25 anosA TAEG caiu de 4,95% em Novembro para 4,65% em Abril, com uma poupança superior a 22€ por prestação. Se a hipoteca for do mesmo valor do plano A taxa de depreciação anual de 30 anos diminuiu de 4,94% para 4,64%A poupança mensal ronda os 23,68 euros e a poupança anual ronda os 284 euros.

Na verdade, estes são pequenos sinais encorajadores para aqueles que se preparam para dar um passo tão importante. Devemos também ter em conta que a diferença causada pelo aumento das taxas ocorrida entre 2022 e 2023 ainda não foi totalmente compensada.