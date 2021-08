«Turno de entrada do escritório», instruções de retorno: evite aglomerações

de volta de período de férias Eles não estão longe, com a epidemia de Covid 19O problema de evitar reuniões em escritórios e empresas está se tornando cada vez mais premente. Entre as ferramentas que serão implantadas, também haverá a flexibilidade de horários, com acesso a turnos de escritório. Os Ministérios de Infraestruturas e Transição Ambiental emitiram orientações para um plano de viagens de trabalho a partir de casa que, de acordo com o Chefe de Infraestruturas, Enrico Giovannini, constitui um “primeiro passo importante, tendo em vista a reabertura após as férias de verão, e servirá Gerente Mobilty Para gerenciar horários e aliviar a pressão nas estradas e transporte público. ” A estratégia – que teve origem na era pré-pandemia, mas foi ampliada de acordo com as necessidades da Covid – afirma que até 31 de dezembro de cada ano, o Gerente de Mobilidade para empresas com mais de 100 funcionários coloca o plano de viagem para trabalhar de casa no papel por envio de documentos ao município Lista de verificação para avaliação das medidas previstas, harmonização das diferentes iniciativas e formulação de propostas de financiamento em relação aos recursos disponíveis.





Mobilidade

As ideias não faltam: bicicletas, caronas e compartilhamento, ônibus e cartões de desconto para ônibus. Com a possibilidade de flexibilizar o horário de trabalho e eventualmente com base em turnos. A mensagem para os empresários e políticos locais é muito clara: incentive os italianos a deixar os carros particulares em casa e ir trabalhar por outros meios.

a governo Ele coloca 50 milhões de euros na mesa para financiar essa estratégia de mudança profunda de mobilidade. Um assunto que é falado há anos e que, na era da emergência pandêmica de Covid ’19, se tornou de importância urgente.

Falando sobre as diretrizes, o mesmo ministro Giovannini alertou que se trata de “um apoio às empresas e administrações públicas de municípios com população superior a 50 mil habitantes para os planos a serem adotados até o final de agosto e para a obtenção de recursos para 2021”.

Especificamente, o governo está propondo algumas soluções para os gestores de mobilidade para “incentivar o comportamento virtuoso e direcionar viagens de trabalho de casa para os funcionários para formas alternativas de mobilidade sustentável para o uso individual do veículo particular, contribuindo assim para amenizar o congestionamento do tráfego veicular em áreas urbanas “. As diretrizes desenvolvidas pelos dois ministérios referem-se à introdução do serviço de transporte da empresa, ao uso de carros da empresa por reserva, à adoção do compartilhamento de carros, à oferta de vagas gratuitas de estacionamento da empresa para funcionários que compartilham ‘carro’, à criação de aplicativos para gestão de car sharing empresarial e criação de ‘vouchers de mobilidade’ A atribuir aos colaboradores que se deslocam ao escritório através de formas alternativas de mobilidade sustentável para a utilização de veículos.

duas rodas

Às autoridades locais, o governo propõe fortalecer as linhas de transporte público que operam no entorno da empresa, com novas estações de interligação entre os principais hubs. Entre as hipóteses, também existem assinaturas gratuitas ou reduzidas de funcionários. As duas rodas são indicadas como parte essencial do alívio descongestionante. As diretrizes incluem a instalação de quiosques de bicicletas com vigilância e videovigilância, espaços designados para scooters elétricos, estações de carregamento elétrico para e-bikes e scooters, construção de vestiários com chuveiros para funcionários, aquisição de empresas de bicicletas para uso por reserva, acordos de compartilhamento de bicicletas empresas e pequenas empresas de mobilidade Compartilhado para a prestação de serviços de compartilhamento personalizado de bicicletas, serviços compartilhados de mini-mobilidade ou a preços reduzidos para funcionários.

“Nesta fase – prossegue o documento – é importante envolver os colaboradores através do início de discussões que visem a partilha de iniciativas como, por exemplo, horários de trabalho flexíveis, incentivos económicos e, de forma mais geral, medidas que afectem as relações empregador-empregado.” Para os gestores de mobilidade, que terão que se encarregar de redigir planos de viagem para trabalhar de casa, os ministérios também estão sugerindo destacar os benefícios de ir ao escritório sem usar o carro para os funcionários. Nesse sentido, refere-se à redução do tempo de viagem e dos custos de transporte, aos incentivos econômicos, à redução dos riscos de acidentes e ao aumento do conforto na viagem. E para a empresa, “para poder justificar o apoio financeiro na realização das ações, certamente é importante destacar as vantagens em termos econômicos e de produtividade”.