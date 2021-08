Corredor verde apenas para imunização. Aí vem a sugestão que causa discussão

O Comitê Técnico Científico da Sicília lança uma proposta única no Panorama Nacional: o corredor verde é válido apenas para quem foi vacinado, mas não para quem se apresenta. Tinge Negação.

Por que um tampão pode “pular”

O pedido feito pela CTS na Sicília ao governo regional é claro: uma barreira negativa não protege contra os riscos. Um dos casos tomados como exemplo é o caso de um turista passivo que, ao chegar à Sicília, contraiu-se e, ao voltar, espalhou o vírus ou vice-versa, ao retornar à Sicília. “ O buffer é usado para rastrear e prevenir a propagação, mas a única arma contra Covid é Sérum ”, Repetiram os especialistas sicilianos. E os dados falam por si: apenas 3% das pessoas vacinadas acabam no hospital e uma pequena parte delas em cuidados intensivos. No entanto, a ilha está entre as últimas regiões da Itália na relação entre a população e a vacinação, e por isso O motivo é que você está avançando rapidamente para recuperar a zona amarela, provavelmente depois de 15 de agosto. ” O único parâmetro de referência cientificamente confiável para limitar a propagação e propagação do vírus e, acima de tudo, para limitar seus efeitos negativos na saúde do indivíduo e da sociedade, é vacinação completa (dose dupla ou dose única dependendo da vacina) ‘, você leu o documento.

Números sicilianos

Com base nos novos critérios para leitos ocupados (máximo de 15% nas enfermarias normais da Covid e 10% nos cuidados intensivos), a Sicília corre o risco de descoloração nas próximas semanas. Conforme mencionei LifesiliaO boletim de ontem informava que na frente hospitalar são 387 pacientes, um aumento de 17 pacientes em relação ao dia anterior, enquanto a unidade de terapia intensiva conta com 36 pacientes, um aumento de 4 em relação às vinte e quatro horas anteriores. Isso significa que em ambos os parâmetros há mais de 12% e 5% de leitos ocupados do total disponível e, portanto, muito próximo do máximo para seções normais de Covid e se aproximando gradualmente da cifra de 67, que é um limite crítico para tratamentos intensivos .

As Quatro Equipes de Perigo na Sicília

A Sicília foi dividida em quatro bandas de risco com base no número de infecções por COVID-19 associadas à proporção da população que completou o curso de vacinação. É o ponto central do parecer elaborado pelo Comitê Técnico-Científico sobre o Estado da Emergência Covid que aderiu à campanha vacinação Torna-se um critério adicional para avaliar o cenário da epidemia a nível local e definir quaisquer restrições. De acordo com o CTS, municípios e municípios com alto índice de infecção (maior que 250 casos por cem mil habitantes) deveriam ser colocados em área de risco, mas a cobertura vacinal é inferior a 70% da população total. Mais de 80% da população tem mais de 60 anos.

Em detalhes, o modelo Proposta A comissão, além da área de alto risco, prevê risco médio (mais de 150, mas menos de 250 infecções por cem mil habitantes, com cobertura vacinal de menos de 70% da população total ou menos de 80% de a população). pessoas com mais de 60 anos; Risco baixo (entre 150 e 250 infecções por 100.000 habitantes com cobertura de vacinação superior a 70% da população total ou mais de 80% daqueles com mais de 60 anos de idade, ou 50-150 infecções por 100.000 habitantes com cobertura vacinal superior a 60% da população ou 70% para maiores de 60); Risco muito baixo (menos de 50 infecções por 100.000 habitantes e cobertura vacinal maior que 70%). Casos semanais constantes No que diz respeito à população residente, também houve uma diminuição da participação da população na campanha de vacinação.

Musumeci está voltado para a capa

Ir para a Zona Amarela no auge da temporada turística seria devastador para a economia da ilha. O governador Nilo Musumesi ordenou que odever O esfregaço para os que entram na Sicília vindos da França, Grécia, Malta, Holanda, Portugal e Espanha trouxe de volta o serviço de rastreamento gratuito em portos e aeroportos, mas pode não ser suficiente. A proposta do CTS tenta ditar uma linha embaralhando as cartas e deve ser levada em consideração pelo chefe do distrito, Nilo Musumesi, e pelo conselheiro regional de saúde, Ruggiero Raza.