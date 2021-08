George Soros e Bill Gates compraram empresa líder de testes rápidos

Certamente será assim, mas enquanto países como a Itália estão prestes a adotar medidas como passe verde O que levará não apenas a um aumento nas imunizações, mas também em absorventes internos, milionários e “boas pessoas” como George Soros NS Bill Gates Eles decidiram investir em testes rápidos. Os dois homens, ele diz Forbes, faz parte de um consórcio que visa a compra da Mologic, fabricante de testes da Covid com sede no Reino Unido, em uma tentativa de aumentar o acesso a “ A mais recente tecnologia médica a preços acessíveis Em todo o mundo. A aquisição será feita através do Soros Fund for Economic Development e da Bill & Melinda Gates Foundation como parte da iniciativa chamada Acesso Global à Saúde (GAH) por Soros. Os membros do Gah vão investir pelo menos US $ 41 milhões neste novo empreendimento.

Sedf é o braço de investimento de impacto da Open Society Foundations, a rede filantrópica fundada pelo empresário húngaro. Sean Hinton, CEO da Sedf, disse em um comunicado. A pandemia Covid-19 demonstrou dolorosamente as desigualdades fundamentais na saúde pública global, em particular a importância crítica do acesso em países de baixa e média renda a ferramentas de diagnóstico de alta qualidade, baixo custo e que salvam vidas. Neste negócio único, ele aponta, Os fundos e investidores filantrópicos colaboram com uma equipe de gestão experiente e perspicaz de uma forma verdadeiramente inovadora, permitindo que uma empresa comercial sofisticada concentre todos os seus recursos na solução de um dos problemas de saúde pública mais urgentes do mundo. “

Mologic. Adquirida por Soros e Gates

Mologic Foi fundado em 2003 por Mark Davis e seu pai, o Professor Paul Davis, um dos criadores originais do ClearBlue, o primeiro teste caseiro de gravidez do mundo. A tecnologia da Mologic tem ampla aplicação em todos os mercados e países onde testes rápidos e precisos, quando necessários, podem fazer uma enorme diferença no atendimento ao paciente. No passado, seu trabalho no desenvolvimento de testes acessíveis para certos tipos de doenças tropicais foi apoiado por contribuições de vários doadores, mais notavelmente a Fundação Bill & Melinda Gates. O negócio buscado por Gates e Soros envolve investidores do consórcio adquirindo todas as ações existentes da Mologic, incluindo aquelas detidas por dois gestores de investimentos privados, Foresight Group LLP e Calculus Capital. Esses investimentos referem-se à declaração emitida pela organização chefiada por George Soros e fazem parte de um portfólio recente de investimentos feitos pela Open Society Foundations para expandir o acesso global a produtos e tecnologias de saúde pública de qualidade a preços acessíveis.

Os dois homens estão sempre na primeira fila

Seja uma crise econômica ou uma pandemia global, os milionários, sempre imersos em seu narcisismo sem limites, tão exaustos quanto suas origens, sempre querem estar na linha de frente como campeões absolutos. Basta pensar no enorme financiamento que a Fundação Bill e Melinda Gates colocou em vacinas para a Covid ou nas soluções que Soros propôs para enfrentar a grave crise pandêmica. Esse investimento adicional também nos diz outra coisa: de acordo com os milionários, a crise pandêmica está longe de chegar ao fim.