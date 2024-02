Quanto custa uma doação notarial para bens imóveis e móveis?

lá Um presente É a transferência de ativos para Endereço grátisA verdade é que quem concede o bem não espera qualquer compensação, e quem o recebe não tem de pagar um preço. No entanto, ainda existem custos a incorrer ao contactar um notário, que incluem Impostos Devido à doaçãoHonorários profissionais. Tendo em conta que em alguns casos é obrigatório o instrumento de doação com firma reconhecida e as despesas são suportadas pelo doador (ou seja, a pessoa que recebe os bens objecto da doação), é importante ter uma ideia preventiva do despesas. Veja quanto – em média – O custo do instrumento de doação de um notário público Para bens imóveis e móveis.

Quanto custa uma doação notarial?



Como esperado, O custo da escritura de doação de um notário É composto por impostos e honorários profissionais. O primeiro é facilmente previsível, porque é calculado da forma precisa prevista na lei. No entanto, os honorários são fixados pelo notário, que pode fixar os seus próprios honorários de forma algo discricionária.

Mas o custo depende em grande parte Valor da doação E de complicação Os documentos necessários, sem esquecer quaisquer consultas. Embora as taxas aceito livremente No entanto, existem diferenças entre as duas partes Tabelas de honorários notariais O que pode ajudar na avaliação da cotação, mas não é estritamente vinculativo. Na verdade, um notário pode aumentar ou diminuir as taxas dentro de amplas margens.

É por isso que os honorários reais dos profissionais são muitas vezes inferiores ao esperado nas tabelas e têm em conta os elementos relevantes escolhidos pelo próprio notário. Muitos, por exemplo, pedem redução do tempo para doações relacionadas a Primeira casa (a partir de 1.500 euros) e oferecem taxas mais elevadas noutros imóveis, sobretudo de luxo, ultrapassando mesmo os 5.000 euros.

Lembre-se que estes valores são meramente indicativos, por isso é importante avaliá-los Preventivoque um profissional deve fornecer Forma escrita. No entanto, os honorários notariais representam geralmente uma pequena parte do custo total da escritura de doação, que é particularmente afetada pelos impostos.

Custos de doação de imóveis

Para doações imobiliárias é cobrada uma taxa8% de imposto sobre doações Do valor do bem doado, salvo se existirem relações familiares ou condições específicas entre as duas partes. Na verdade, a lei prevê um sistema preciso de taxas e isenções para facilitar as transferências entre determinados sujeitos. Em detalhes, o imposto é igual a:

4% com isenção de 1.000.000 euros (o imposto é calculado sobre o valor que exceder este número) se o donatário for Marido Ou um Em relação à linha reta (como um pai ou filho);

Ou um (como um pai ou filho); 6% com desconto de 100.000 euros se o donatário irmão Ou um irmã ;

Ou um ; 6% – sem desconto – se o destinatário for familiar no domicílio Quarto grau , Composto em linha reta (Pais, genros e noras) o Aveni está na linha colateral por Terceira série (irmãos, sobrinhos e tios do marido);

, (Pais, genros e noras) o por (irmãos, sobrinhos e tios do marido); 8% para todos os outros casos, tendo em conta que se o donatário Deficiência grave Reconhecido por lei, aplica-se uma dedução de 1.500.000€.

Daqui decorre que não existem limites para o cálculo do imposto, que pode ser zero ou muito elevado dependendo do valor do bem e do vínculo familiar com o doador.

Além do imposto sobre doações, para adquirir um imóvel, você também terá que pagar:

Imposto de selo de 230 euros ;

; Imposto de registro é igual 200 euros ;

; Imposto hipotecário é igual 2% do valor do imóvel ;

; Imposto cadastral1% do valor do imóvel.

No entanto, note que para doações de “primeira casa”, o imposto hipotecário e o imposto cadastral são devidos em Um montante fixo de 200 euros todos. Se as isenções fiscais sobre doações se aplicarem, você estará isento do pagamento do imposto de registro.

Custos de doações de fundos transferidos

Muitas vezes, as doações de bens móveis (para as quais o notário só é obrigatório quando o valor ultrapassa um valor modesto) são de baixo custo, porque são devidas. Apenas imposto sobre doações O valor provavelmente não é muito alto. Além disso, se as doações se referirem a alguns bens definidos por lei, então são Também isento de imposto sobre doações. Este princípio se aplica às transferências:

Veículos cadastrados com terrestre ;

; Dinheiro alocado para despesas de casamento, educação, educação, roupas e manutenção ;

; Empresassucursais de empresas, participações sociais, partilhas entre cônjuges e entre pais e filhos.

Doações entre cônjuges separados ou divorciados

A lei prevê uma exceção ao sistema de cálculo do imposto sobre doações, no que diz respeito ao seguinte: Transferências entre ex-cônjuges. Estes últimos, após a separação ou mesmo após o divórcio, podem regular as relações patrimoniais através de doações Sem quaisquer impostos. Não importa quanto tempo se passou desde a separação ou divórcio, desde que o seu objetivo fosse resolver a crise.

As autoridades fiscais podem realizar verificações, mas para contestar a não tributação devem provar a intenção de evasão (por exemplo, no caso de um acordo).