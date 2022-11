Cristian De Sica, você sabe qual carro ele tem? É pequeno e custa muito pouco você pode ter também

Nosso estudo aprofundado sobre celebridades e carros continua. Christian De Sica é nosso próximo herói nesta coluna. O ator é filho da arte e herdou do pai, Vittorio, também rico e bem-sucedido, a paixão por carros. Que carro você vai dirigir todos os dias? Quanto ele terá na garagem? Vamos descobrir juntos.

Celebridades, atores, cantores, homens e mulheres de sucesso geralmente têm grandes recursos financeiros e é por isso que podem pagar uma escolha quase ilimitada quando se trata de dirigir um veículo. Na verdade, eles costumam ter grandes coleções de carros, em vez de um carro para dirigir todos os dias.

Colegas da Gazzetta dello Sport entrevistaram o ator aproveitando sua presença no festival Cortina metraggio, onde o ator, rei indiscutível do cinepanettone, foi jurado. Em uma entrevista sobre carros e motores, Christian admitiu que apreciava muito carros novos e antigos.

Os carros são como grandes estátuas. Tive muitos carros, de todos os tipos, mas todos são históricos. Eu tenho uma Ferrari Scaletti de 20 anos no mercado por € 40-50k. Também tenho um Rolls-Royce Silver Shadow, que comprei por 15.000 euros e consertei por 5.000: hoje nem um Panda compraria por esse valor. Quando meu filho morava em Los Angeles, eu tinha um Cadillac 1964.O”.

Mas que carro De Sica dirige todos os dias? Afinal, depois de falar de Ferrari, Rolls-Royce e Cadillac, as expectativas certamente são altas. “Versão modificada 500 Abarth, preto e muito bravo. Embora eu deva admitir que em Roma, com o trânsito, eu uso minha moto com bastante frequênciaCristiano admitiu.

Características Abarth de Christian De Sica 595

O carro que lhe foi entregue tem todas as características que De Sica admira: muito veloz, único e intimamente ligado à capital e ao conceito de ser romano. De fato, os artesãos especializados da Garage Italia criaram um filme especial de dupla camada que recria as principais ruas e monumentos de Roma na carroceria com um autêntico efeito 3D, uma referência segura. Dentro de 595 Abarth do demandante (chamado Roma) há uma estela Com dedicatória pessoal de Lapo Elkann O conhecido ator italiano.

Abarth 595 Ele vem em vários níveis de acabamento semelhantes, mas todos compartilham o mesmo motor T-Jet de 1,4 litro. Isso significa que, independentemente da configuração escolhida, você terá 180 cavalos de potência disponíveis, o suficiente para mostrar ao Volkswagen AP GTI um salto limpo na reta. O motor está disposto a girar com mais potência do que a maioria dos turbos pequenos, tem entrega de potência progressiva e responde mesmo em baixas rotações. Gostaríamos que a mudança fosse mais suave, mas com um tempo de 0-100 km/h de 6,7 segundos e uma velocidade máxima de 225 km/h, o desempenho em linha reta não fica muito atrás dos hot hatches maiores.

Apesar da pequena cilindrada, o motor Um som perigoso para ouvir aqui. Abaixo de 30 mph, uma pequena entrada no acelerador faz o 595 gorgolejar, espirrar e espirrar; Isso soa muito mal e definitivamente não é um buraco quente para aqueles que desejam anonimato. Quer se destacar mais? A especificação superior F595 é a escolha certa para você; É equipado com um sistema de exaustão sobreposto Record Monza mais alto. Esta versão também recebe uma suspensão atualizada, com a adição de amortecedores Koni na frente (amortecedores traseiros Koni são padrão em toda a linha) e um sistema de freio Brembo mais potente com discos de freio perfurados para melhor dissipação de calor.