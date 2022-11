Lamentamos dizê-lo, e mais ainda por escrevê-lo, mas a Alemanha nunca foi a principal força por trás da unidade europeia. Sérgio Fabrini Então ele está absolutamente certo em criticar o unilateralismo e o nacionalismo Olaf Schulzdas páginas 24 horas apenas (27 de novembro). A única objeção: não era a única. Antes dele veio a vez de Gerhard Schröder. Sabemos como acabou. Nas mandíbulas do urso siberiano, na retirada da Gazprom. O monstro negro que está destruindo a Europa e além. Mas antes disso, Willy Brant, o pai da política de Ostolian. Essa gradual aproximação com a União Soviética, na década de 1970, com o objetivo de alcançar a reunificação do país. Deutschland ober Alice: (posteriormente alterado para o hino alemão): o farol que ainda hoje ilumina as escolhas da classe dominante daquele país.

Isso é visto desde a década de 1950, com o nascimento da Tcheca (Comunidade Européia do Carvão e do Aço). Desejado acima de tudo pelos franceses e alemães, mas contestado desde o início pelos britânicos, era um sonho diferente do Bayan Ventotene de Altieri Spinelli, mesmo que sofresse de seu relativo encanto. Mais realisticamente, ele queria pôr fim ao conflito de dez anos, que havia levado França e Alemanha sobretudo a guerras sangrentas, pelo controle das principais regiões carboníferas, localizadas a meio caminho entre os dois países.

Mas sem ir muito longe no tempo, basta pensar em como ocorreu a tão esperada reunificação, cuja contrapartida foi o nascimento do euro. Após a queda do Muro de Berlim, Helmut Kohl, que era um democrata-cristão (demonstrou uma continuidade que ignorava as filiações políticas), baseou sua estratégia na necessidade de não fazer distinção entre alemães orientais e ocidentais. Mesmo que o primeiro certamente não tenha os níveis de produtividade do segundo.

Assim, contrariando qualquer lógica econômica, determinou-se que o câmbio entre as duas moedas (a moeda do Oriente e a do Ocidente) era igual. O resultado foi uma transferência imediata do poder de compra em favor dos recém-chegados e, portanto, um salto imediato no nível da inflação. Não sendo possível fazer corresponder a nova procura com um aumento imediato da oferta, o Bundesbank elevou as taxas de juro a um nível que define a crise do SME (Sistema Monetário Europeu). E a grande crise econômica não é só em 1992.

Uma vez que o país foi reunificado, a nova classe dominante (o próprio Schröder e Angela Merkel) não fez nada além de aperfeiçoar esse velho modelo de desenvolvimento, que em Bonn engrandeceu a velha Alemanha. Forte crescimento na fabricação com a ideia de conquistar os principais mercados de exportação. Fonte de toda a grande capacidade produtiva da indústria alemã, acompanhada, porém, de duas vantagens competitivas: uma política econômica deflacionária voltada para o interior; Disponibilidade de energia barata.

A primeira é necessária para impulsionar a indústria a exportar, por meio da contenção da demanda interna. Beneficie-se, entre outras coisas, da capacidade de economizar recursos, depois de impedi-los de um possível rearmamento. A OTAN nasceu, nas palavras de Lord Ismay, primeiro secretário daquela organização, para manter a Rússia “fora” da Europa Ocidental e a Alemanha “à sombra” dos Estados Unidos. Dando, ao mesmo tempo, à França e à Inglaterra uma liderança militar indiscutível. O fornecimento de energia a um preço mais competitivo, por sua vez, só pode ser obtido graças à importação da Rússia. O que explica o comissionamento dos dois gasodutos Nord Stream 1 em 2011 e 2012. Ambos os Nord Stream 2, que posteriormente foram bloqueados, estão sob pressão dos EUA.

O euro, que deveria ser uma ferramenta para enganar o poder alemão, se tornaria a mais poderosa ferramenta de controle. De 2001 até hoje, a economia alemã tem superávits em conta corrente acima de 6% do PIB. Uma indicação clara de que a moeda única, graças à coexistência dos países mais fracos (Grécia, Espanha, Portugal, Itália e a própria França), estava desvalorizada, face ao potencial económico e financeiro de Berlim. E os resultados são fáceis de ver.

O enorme excedente acumulado pela Alemanha, graças à sua posição no comércio internacional, foi utilizado para transferir as suas indústrias para as regiões vizinhas (principalmente os antigos países de Leste), mas sobretudo para financiar o resto da Europa. No ano passado, a posição de patrimônio líquido e, portanto, a posição de crédito do restante dos países, juntamente com Berlim e Amsterdã (uma combinação simbólica), equivalia a quase 90% da dívida total de outros países europeus: França e Espanha na liderança.

Uma espécie de “último recurso”, embora um “emprestador de último recurso” especial: esta foi e continua sendo Berlim em relação a outras grandes capitais europeias. Com seus títulos do governo – o Bund – que forma o “calcanhar” de toda a estrutura financeira europeia. Uma força formidável, destinada a ter um valor político correspondente. Hoje questionou a escolha improvisada de Vladimir Putin para invadir a Ucrânia. O que obriga todo o Ocidente a pensar nos limites de sua história moderna.