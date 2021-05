José Mourinho será o novo treinador da Roma. Ações do clube vão para o mercado de ações: + 21%

A Roma anunciou que José Mourinho será o novo treinador da equipa titular, a partir da época 2021-22. Em Bolsa, a ação da Capitoline fechou nos 0,3195 euros, registando um acréscimo de 21,02%. O Clube Giallorossi anunciou que um acordo foi alcançado com o treinador até 30 de junho de 2024.

“Estamos felizes e entusiasmados em receber José Mourinho na família Roma”, disse o presidente Dan Friedkin e o vice-presidente Ryan Friedkin. “José é um campeão que conquistou títulos em todos os níveis e garantirá uma liderança e experiência extraordinárias para nosso ambicioso projeto. A assinatura de José representa um grande passo na construção de uma mentalidade vitoriosa, sólida e duradoura em nosso clube.”

José Mourinho, 58, é um dos treinadores de maior sucesso da história do futebol e possui 25 títulos na carreira. Durante sua viagem, ele liderou o Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid, Manchester United e Tottenham.

Mourinho disse: “Agradeço à família Fredkin por escolher liderar este grande clube e por me fazer parte da sua visão.” “Depois de me comparar com os donos e com o Thiago Pinto, percebi de imediato o quão grande era a ambição deste clube. Foi esta ambição e este ímpeto que sempre me motivou, e juntos queremos construir um caminho de vitórias nos anos para Venha. A incrível paixão dos adeptos da Roma convenceu-me a aceitar o trabalho e mal posso esperar pelo início da próxima época curso. ”

Mourinho é um dos três treinadores que conseguiram vencer a Champions League por duas equipas diferentes, feito que também repetiu na Liga Europeia. Ele venceu a Premier League três vezes com o Chelsea e venceu os campeonatos nacionais na Itália, Espanha e Portugal.

“Quando o José nos deu a sua preparação, aproveitamos de imediato para falar com um dos melhores treinadores de todos os tempos”, disse Thiago Pinto, Director Geral do Distrito Desportivo. “Somos influenciados por seu desejo de vencer e sua paixão pelo futebol: seus títulos profissionais não importam e ele está sempre focado no próximo. Ele tem o conhecimento, a experiência e a liderança para competir em todos os níveis. tempo, paciência e as pessoas certas que precisamos no lugar certo para que possamos construir um projeto esportivo de sucesso. Estamos absolutamente convictos de que José será o treinador ideal para o nosso projeto, a curto e longo prazo. Juntos, com a visão e ambição de Dan e Ryan, vamos construir as bases de uma nova Roma. “

Siga ECONOMIAeSPORT