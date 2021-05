Vacinas, 26 milhões de doses chegam no verão com mais de 60 já vacinadas: por isso Vigliolo quer devolver a Astrazeneca aos jovens

Antes era dedicado exclusivamente a Abaixo de 55, Porque eles estavam faltando Dados clínicos completos Nas bandas antigas. Em seguida, o limite foi elevado para 65 anos, ele estava lá Europo pára Essencial para investigações do raro coágulo sanguíneo e, eventualmente, a permissão foi obtida Apenas para maiores de 60 anos. Praticamente o oposto do primeiro sinal. Mas agora, por causa de Quarta volta Em alguns meses, as regras gerenciam Vacina AstraZeneca É provável que mude novamente. Vai complicar o emaranhado sináptico já está em si, entrelaçado sem confiança Dos cidadãos sob vacina, Comunicação corporativa Praticamente ausente e Divisivo União Europeia com a empresa farmacêutica Por atraso na entrega. A notícia vem do comissário de emergência Francesco Paolo Figliolo, De acordo com evidências de campo e descobertas no Reino Unido, agora é possível considerar a expansão do uso de Astrazeneca para ‘Menos de 60 anosUma forma de respeitar o cronograma Plano de vacinas E evita o acúmulo de milhões de garrafas nos armazéns no verão. Avaliações já em andamento Entre os bolsistas da Aifa estão o Instituto Superior de Saúde e o Css dirigido Franco Locatelli. No entanto, com o sinal verde, a unicum estaria entre as maiores do continente, visto que ninguém, pelo menos por enquanto, parece disposto a seguir o caminho italiano. Na verdade, segundo Reuters Londres está até considerando laços mais estreitos com a Astrazeneca.

Por que essa mudança incontável de curso? A resposta está em dobras Campanha de vacinação italiana: Entre maio e junho, as vacinas da Astrazeneca devem chegar a 6 milhões, das quais 2 milhões já estão em vigor. Armazéns de zonas. Eles serão parcialmente destinados a LembrarPorque está quase pronto agora Três meses Desde a primeira injeção. O problema é o que fazer com o resto: segundo dados atualizados do Ministério da Saúde 4 de maio, 65% das pessoas com idade entre 70-79 (cerca de 3,9 milhões em 6 pessoas) receberam pelo menos uma dose, enquanto a proporção cai entre 60-69 para 36% (2,6 milhões em 7,3). Este é o público ao qual o medicamento da empresa anglo-sueca é alocado preferencialmente, líquido de cidadãos que recusam a injeção ou não estão disponíveis e Os pacientes quebrável Para quem, em vez disso, use vacinas mRna (Pfizer ou Moderna). Quanto ao Mais de 80Por outro lado, o General Figliolo pretende terminar o jogo até maio, visto que quase 9 em cada 10 idosos já receberam a dose e 70% completaram todo o esquema de vacinação.

Portanto, o temor é que nas próximas semanas seja cada vez mais difícil interromper as doses na loja. A imagem que pode se tornar dramático Durante o verão, quando nosso país é literalmente invadido pelas vacinas produzidas pela Astrazeneca. Conforme mencionado na última tabela de Suprimentos (Atualizado até 23 de abril), se chegarem 4 milhões de doses no primeiro trimestre e cerca de 10 no segundo, chegarão entre julho e setembro 26 milhões. Em suma, se o limite superior de 60 não for revisado, há um risco Deixe milhões de garrafas no armazém. Retardando a campanha em massa que levará o comissário Vigliolo a “60% dos italianos foram vacinados em meados de julhoUma meta que ainda está longe da meta atual Na mesma linha Das vacinações: depois incêndio Mais de 500.000 doses em 24 horas registradas nos dias 29 e 30 de abril – Naqueles dias o último “caiu” Preparar Do general Na verdade, estabelecemos em 380-400K. Algumas áreas não estão funcionando corretamente (Friuli Venezia GiuliaUmbria, Trentino, Sardenha) Isso continua com o freio de mão, mas também os atrasos habituais em Suprimentos (O inimigo pode vir depois que as doses chegarem nos últimos dois dias.)

Daí a hipótese de ampliação do público para as quais a Astrazeneca foi novamente direcionada. E talvez até Johnson & Johnson. O comissário de emergência reiterou que “todas as vacinas devem ser usadas”, com o apoio do chefe da protecção civil Fabrizio Corsio. Também porque ‘Efeitos colaterais“Foi observado em campo”, explica.ultrafinoA ajuda veio do chefe da Aifa Giorgio Palo: “Ele nunca esteve lá a proibiçãoNa Astrazeneca, o especialista lembrou em entrevista ao serviço de entrega. “Emma não estabeleceu restrições de idade, Afifa apenas deu Indicação de uso preferencial para maiores de 60 anos. A sugestão foi interpretada como uma regra no entanto Não é assimPalù não parece temer uma nova onda de Renúncias Pelos cidadãos, se o governo alterar o registro da vacina novamente. Na verdade: a AIFA agora visa “definir melhor a questão” e evitar isso para qualquer pessoa Avaliação de risco irracional Muitos pulam compromissos e perdem oportunidades de se protegerem e aos outros. ”O filho que escolheu Kif nos últimos dias Novo conselheiro Para a campanha de vacinação da ex-diretora Emma Guido minha cabeça, Também cita um experimento Reino Unido Para justificar a nova linha do poder executivo: “É um discurso no qual também se baseiam os estudiosos Estudos mais avançados Que existe na Grã-Bretanha, onde usaram até agora 21 milhões de vacinas AstrazenecaO alerta do comissário é que “se não usarmos todas as vacinas, o ritmo da campanha não alcançará os resultados e efeitos desejados em Tempos planejados“

No entanto, as coisas não são bem assim no Reino Unido. para O inicio de abril Autoridade Britânica de Medicamentos (potro) Recomendado para gerenciá-lo Menos de 30 Vacina Por uma alternativa Comparado com Astrazeneca (portanto, Pfizer ou Moderna) devido ao risco raro Coágulos de sangue. A decisão foi tomada no mesmo dia em que a European Medicines Association concluiu que “coágulos sanguíneos associados a níveis baixos de plaquetas” são “um possível efeito colateral”. muito raroDe soro, rede de Taxa de juros e risco Isso claramente continua a favor da polinização. A linha do governo britânico não mudou desde então. em vez de. Como mencionado ReutersAs instituições de saúde são consideradas como uma precaução Eleve o limiar abaixo dos quarenta anos. E em outros países? A situação permaneceu praticamente inalterada em comparação com as últimas semanas. no Alemanha O Comitê de Vacinação do Instituto Robert Koch Recomendar Sempre à gestão da Astrazeneca Mais de 60 (Como na Itália) e nenhuma marcha à ré é discutida. Aqui Lembrar Os jovens que já receberam a primeira dose farão com Pfizer ou Moderna. Mesma coisa em França, Onde a haste é fixada Acima de 55Enquanto na Espanha a discussão se refere a B. A segunda dose Em vez do público que você dirige (60-69): O governo realmente decidiu sem pressa Para entender se devemos prosseguir com a Pfizer ou Moderna, o que leva a atrasos 16 semanas Convocação (limite da UE definido para 12).