Ross Brown, é Verstappen no cenário do torneio

As primeiras compensações no tênis de mesa mundial foram um golpe favorável para Hamilton, um para Verstappen, um para Hamilton e o segundo, quem sabe. Já vi a comparação até agora Um desafio entre os dois é gerenciado por necessidade, pensando no quadro geral, O título e uma temporada em 23 corridas. Quando não havia chance de derrotar um oponente no ringue, tentamos não deixar nenhum ponto na estrada, e pensar na volta +1 mais rápida que você nunca sabe deve ser benéfico para a economia do torneio.

Perspectiva do torneio

Uma condição totalmente nova para Max Verstappen, simplesmente porque ele ainda não era um único assento capaz de lutar pelo Campeonato Mundial. A Red Bull garantiu o compromisso de desenvolver o projeto RB16B Até o verão, custe o que custar, até mesmo uma lacuna de tempo e desenvolvimento é reservada para um assento para 2022. Helmut Marco foi claro: Devemos Max.

“Está claro Max Verstappen aborda este torneio de uma maneira diferente, Porque ele finalmente tem um carro que pode ganhar o título.

Sua mentalidade mudou e ele está de olho em todo o torneioRoss Brown analisa o que aconteceu em Portimão.

Hamilton e Verstappen: Respeito Mútuo

A importância de estar “dormente”

“Ele teve que mudar sua visão porque quando você é um candidato ao título, o objetivo deve ser aumentar a pontuação quando você não é o mais rápido. E quando as oportunidades aparecem como um problema mecânico para um concorrente ou carro de segurança, você tem que estar dentro uma posição para atacar.

Se Louis tiver problemas ou a Mercedes errar em Portugal, Max estava em posição de contra-atacarPortanto, embora tenha sido uma corrida frustrante para ele, ele vê a Red Bull e concorda que há altos e baixos neste torneio.“

O próximo Grande Prêmio da Espanha será um terreno para confronto total, ele dirá se a Mercedes resolveu os problemas de desempenho do assento único atrás, em uma pista desgastada por pneus e um padrão absoluto de desempenho aerodinâmico.

Barcelona provavelmente será diferente em termos de condições e tipo de arena, Mônaco será o evento entre eles, já que ambos provavelmente serão poderosos lá. Fizemos três corridas em três pistas diferentes e, em cada uma delas, houve uma verdadeira luta entre Max e Lewis, o que é um bom presságio para uma grande batalha pelo título. “Brown confirma.

