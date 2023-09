Salários: Aumentos oficiais vão dos 100 aos 260 euros | Finalmente o governo os aprovou

A inflação em Itália prejudica e corrói o poder de compra dos contribuintes. Mas agora, o governo (finalmente) concordou em aumentar os salários

Na Itália fala-se muito em salário mínimo. Uma medida de dignidade que pode ajudar muitas pessoas que vivem atualmente abaixo do nível de pobreza.

Em geral, em nosso país existe um grande problema quanto aos valores dos salários médios. Hoje o governo finalmente pretende resolver este problema: Haverá aumentos que vão dos 100 aos 260 euros. Esses são os sortudos que poderão aproveitar.

É uma medida de civilidade, mas também uma necessidade, tendo em conta o momento económico que o nosso país atravessa. Na verdade, há meses que a Itália enfrenta uma situação de inflação acelerada, o que corroeu o poder de compra de todos nós. Isso ocorre porque os aumentos e aumentos de preços afetaram fortemente todos os setores.

Da crise energética que aumentou (e continuará) os valores das contas de electricidade e gás. Passando aos aumentos aleatórios do custo dos combustíveis: o gasóleo e a gasolina constantemente acima ou perto dos 2 euros por litro é algo que afeta quem utiliza o automóvel para trabalhar. Mesmo antes disso, foi o elevado custo dos gastos que levou o governo a criar um cartão de 382 euros para permitir às famílias menos abastadas a possibilidade de comprar os alimentos necessários ao seu sustento.

Podemos continuar por muito tempo. Mas nos limitamos a apenas alguns exemplos para ilustrar que os salários já não são suficientes. E agora, felizmente (pelo menos para alguns) aumentos estão chegando. Aqui estão aqueles que poderão beneficiar de valores que variam entre os 100 e os 260 euros adicionais ao salário.

Aumentos salariais

O governo é chefiado por Giorgia MeloniPercebendo a trágica situação económica que o país atravessa, Decidiu desenvolver uma reforma tributária que afetaria o IRPEFImposto sobre o rendimento das pessoas singulares, ajustando escalões fiscais. Com esta intervenção do executivo, haverá contribuintes que terão uma grande vantagem deste ponto de vista também nos seus salários.

Estes são os escalões atualmente: 23% para rendimentos até 15.000€, 25% para rendimentos de 15.001€ a 28.000€, 35% para rendimentos de 28.001€ a 50.000€, 43% para rendimentos superiores a 50.000€. mas O governo pretende alterar as fronteiras da seguinte forma: 23% para rendimentos até 28.000€, 35% para rendimentos de 28.001€ a 50.000€ e 43% para rendimentos superiores a 50.000€. O que mudará economicamente?

Acima de tudo, eles serão recompensados Grupos de renda médiaCom os rendimentos a recuperarem entre os 15 mil e os 28 mil euros, um aumento de dois pontos percentuais. Em vez de impor um imposto de 25% sobre esta parcela da renda, será imposto um imposto de 23%. Com uma poupança de 260 euros. Nada mudará para aqueles com rendimentos até 15.000€, mas aqueles com rendimentos até 20.000€ irão, na verdade, poupar 100€.