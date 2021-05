Borsa Italiana, comentário sobre a sessão de hoje (19 de maio de 2021)

Um começo nervoso para títulos do setor bancário. Technogym caiu drasticamente. Outra grande correção no Bitcoin, que caiu abaixo de $ 39.000

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Eles começaram a sessão em território negativo.

Em 20/09 FTSEMib Caiu 0,65% para 24718 pontos, enquanto recuava FTSE Italia All Share Perdeu 0,64%. Também sinal de menos para Chapéu médio da FTSE Italia (-0,64%) e L. Estrela FTSE Italia (-0,44%).

eu Principais índices de ações dos EUA Declínios parciais registrados. O índice Dow Jones caiu 0,78% para 34.061 pontos, enquanto o índice S & P500 perdeu 0,85% para 4.128 pontos. Também sinal de menos para o Nasdaq (-0,56% a 13,304 pontos).

Fechamento negativo para Bolsa de Valores de Tóquio. O índice Nikkei caiu 0,92%, para 27.825 pontos.

Ainda é uma solução pesada para o BitcoinIsso caiu para pouco menos de $ 39.000 (menos de € 32.000).

Ele Ela Spread Btp-Bund Ainda mais de 120 pips.

EU ‘euro Mais de $ 1,22 são consolidados.

Um começo nervoso para títulos do setor bancário.

UniCredit A sessão começou com uma queda de 0,39% em € 10,292. No âmbito do Programa de Aquisição Regular de Ações que visa a remuneração regular ao acionista para 2020, o instituto dirigido por Andrea Urcel anunciou que, entre 11 e 14 de maio de 2021, comprou 3.005.931 ações a um preço médio ponderado de 9,9829 euros por um valor total de 30.007.803 euros.

Mediobanca Resulta em 0,2% a 9,85 €. Pela correspondência da Consob, soubemos que no dia 17 de maio Leonardo del Vecchio (por meio da DelFin) aumentou a participação do Instituto Piazzetta Cuccia, passando de 10,162% para 15,402%.

Em regressão parcial Telecom Italia TIM (-0,23% a0,4376 €). Após o fechamento da Piazza Affari, a gigante da telefonia anunciará os resultados do primeiro trimestre de 2021.

Stilants Regista um decréscimo de 0,64% para 14,996 €. A ACEA (Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis) anunciou que em abril de 2021, 862226 carros foram registrados na União Europeia, mais de três vezes os 270.651 carros no mesmo período de 2020, que marcou o desligamento epidêmico da Covid-19. As vendas de Stellantis também aumentaram acentuadamente em abril de 2021: no mês passado, o grupo de carros nascido da fusão entre FCA e PSA registrou um salto de 330% nos registros com 202.327 carros vendidos como resultado, a participação de mercado de Stellantis na Europa atingiu 23,5%.

Technogym O dia começou com uma queda de 9,69% para € 10,16. O acionista TGH anunciou que vendeu 12 milhões de ações ordinárias, equivalentes a 5,96% do capital social da empresa, por meio de um procedimento acelerado de construção de registro destinado a investidores elegíveis na Itália e investidores institucionais no exterior. As ações foram alienadas ao preço unitário de 10,81 €, pelo valor total de 129,7 milhões de €. O preço inclui um desconto de 3,9% sobre o valor de fechamento das ações da Technogym na sessão de 18 de maio de 2021 (€ 11,25).