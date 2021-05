As empresas estão cortando empregos à medida que a economia passa por uma recessão de duplo mergulho

Assine nosso boletim econômico diário, siga-nos @ Economie E assine nosso site Podcast.

As empresas na zona do euro deixaram seus empregos no início deste ano, depois que severas paralisações empurraram a economia para uma recessão de duplo mergulho.

O emprego na região das 19 nações diminuiu 0,3% no primeiro trimestre, após dois aumentos consecutivos. A economia contraiu 0,6% no mesmo período, em linha com as estimativas iniciais.

Desde então, os clientes em potencial Zona do euro Ele evoluiu. Os casos de coronavírus estão se deteriorando à medida que as vacinações aumentam e os governos começam a diminuir as restrições. Lojas e restaurantes estão abrindo gradualmente suas portas na Alemanha, e países da Grécia a Portugal estão iniciando a temporada de viagens de verão.

A Comissão Europeia atualizou recentemente o Perspectivas econômicas Depois de levar em consideração pela primeira vez o plano de estímulo fiscal conjunto da região de € 800 bilhões (US $ 977 bilhões), a zona do euro deverá crescer 4,3% este ano e 4,4% em 2022. A recuperação continuará. Desproporcionalmente, com a França não chegando, a Espanha e a Itália atingiram os níveis de produção antes que a pandemia se espalhe até o próximo ano.

Com a ajuda de Christian Sydney, Harumi Ichikura e Zoe Schnauiz