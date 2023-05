A China também comprou: outra grande marca foi até eles

O Geely Group da China, que já controla a Volvo Cars, está prestes a se tornar o terceiro maior acionista da Aston Martin. A operação envolve um investimento de cerca de 234 milhões de libras (270 milhões de euros).

Inclui novas manobras de contribuição Aston Martin. depois Yew Tree; E Fundo de Investimento Público Arábia Saudita, o gigante chinês Geely Automotive prestes a se tornar Terceiro acionista majoritário Do fabricante britânico de carros esportivos. Com este novo processo os chineses geléia Veio por quase uma década 17% da Aston Martindepois de comprar 7,6% em setembro de 2022.

O processo será aberto 95 milhões de libras esterlinas (US$ 118 milhões), na forma de contraprestação em dinheiro pela emissão de novas ações. Este processo permitiu Aston Martin para Reduza sua dívidatambém adquiri as ações ontem a 25% de aumento no mercado.

lá casa inglesa Numa fase muito dinâmica da sua história: para além da renovada aposta na Fórmula 1A excelente fruição deste ano, está agora iminente Renovação total do domínio. depois DBX SUV Na verdade, herdeiro DB11enquanto no final do ano veremos o motor central de dois lugares Valhalla.

investem no Aston Martin consolidação Presença da Geely na Europaonde já é alcançado carros Volvo E recentemente aumentou sua participação no francês Renault.

crescimento comum

“A Geely Holding, que inicialmente se tornou acionista no ano passado, vê um enorme potencial para o crescimento e sucesso de longo prazo da Aston Martin. – anunciado Piquenique LawrenceE Proprietário da Aston Martin – Seu novo investimento nos permite entender mais profundamente a importância de desenvolver um mercado estratégico chave que é a China, mas também nos dá acesso ao seu conjunto de componentes e tecnologias.“.

“A Geely compartilha nossa visão da Aston Martin e quer ser um acionista maior. Esta transação cria uma parceria de longo prazo com a Geely, um relacionamento que acredito que agregará valor significativo a todos os nossos acionistas.A ênfase no acesso às tecnologias e componentes da Geely fornece mais informações sobre desenvolvimento futuro da marcaque nos últimos anos anunciou uma promoçãoAcordo técnico com a Mercedes alcançarArquitetura elétrica À luz dos futuros modelos elétricos.

plano de Sinergia técnica e tecnologia, principalmente claramente Eric LeeE Presidente do Grupo Geely:”Estamos ansiosos para explorar sinergias tecnológicas compartilhadas e novas oportunidades de crescimento para ajudar esta marca automotiva icônica a atingir todo o seu potencial”..