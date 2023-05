“Cidade do Vinho”, vinícolas e municípios juntos para promover o território

1.400 vinhos em competição, sendo 1.170 italianos e 230 estrangeiros de 10 países, são os números – relata Gilberto Santucci para Vinhas vinho e gouda O que confirma o sucesso do concurso internacional de vinhos”cidade do vinhoque se realizou em Sambuca di Sicilia (província de Agrigento), no âmbito do programa Inycon – Cidade do Vinho Italiano Exílio 2023.

designações italianas e estrangeiras

Das 19 regiões italianas, a Sicília foi a mais naturalmente representada, com 121 denominações, seguida pela Sardenha com 101, Emilia-Romagna e Piemonte com 85 vinhos, Toscana com 76 e Lazio com 72.

Entre os vinhos estrangeiros, Portugal (com 99 vinhos) e a Moldávia (77) têm uma presença significativa. Há também uma presença significativa do Brasil (23 marcas), Croácia, Alemanha, Espanha, Áustria, França, Luxemburgo e Coreia do Sul.

especificidades da competição

Um concurso que visa não só premiar a qualidade “técnica” do vinho com grandes medalhas de ouro, ouro e prata, mas também a sua associação à região, com o objetivo de promoção cruzada entre adegas e concelhos. Tanto que produtores e prefeitos se dão juntos.

Todos os vinhos podem participar do concurso, desde que tenham obtido uma DOP (DOC e DOCG) e uma IGP na Europa nos territórios dos municípios membros do RECEVIN, da Rede Europeia de Cidades do Vinho, das Associações Nacionais de Cidades do Vinho e todas as sociedades com uma forte defesa da viticultura no mundo.

na edição deste ano herpetologistas Participou como parceiro técnico da competição, com a Associação Italiana de Cidades do Vinho liderada por Angelo Radica. entre cidade do vinho O Assoenologi é um acordo para implementar ações conjuntas destinadas a promover o patrimônio vitivinícola italiano como um aspecto especial da cultura do território e defender a biodiversidade vitícola, os autóctones e os vinhedos antigos. Isto, transmitindo boas práticas para tornar a viticultura mais sustentável, promovendo ao mesmo tempo o enoturismo.