Puxe o sorvete, o alarme dispara: óxido de etileno

Cuidado com o sorvete que você encontra no supermercado. Uma marca famosa retirou seu sorvete da contaminação por óxido de etileno.

Um lote de sorvete foi retirado de todos os supermercados. O motivo é que há uma substância dentro do sorvete que protege o alimento de microorganismos. É poluição por óxido de etileno e muito perigosa para o ser humano, pois pode causar danos ao organismo. A substância é encontrada no extrato de baunilha usado para fazer sorvete.

Para organizar o puxão de sorvete foi Eurofood Spa Que tirou do mercado todas as embalagens de sorvete da marca Haagen Dass Sabor baunilha com vencimento em 16 de fevereiro de 2023. Também foi divulgado o lote número 160.223. Código EAN 3415581101935. Portanto, tenha o cuidado de verificar todas as informações se comprar ou tiver uma caixa de sorvete dessa marca em casa.

Contaminação por óxido de etileno: Cuidado com o sorvete no supermercado

O óxido de etileno, também conhecido como Auxerin, é utilizado no setor industrial especialmente no setor petrolífero, mas também na área médica para esterilização. Atua como desinfetante e conservante, por isso é excelente contra mofo e bactérias. Isso significa que os alimentos não pasteurizados ainda são seguros sem fazer alterações no produto.

Esta substância é extremamente perigosa e só deve ser manuseada por especialistas que saibam como manuseá-la. Existem muitos riscos para a saúde decorrentes da exposição e inalação. De fato, se inalada por muito tempo, esta substância pode causar dores de cabeça e convulsões, mas também derrames e até comas.

Também é perigoso para o sistema respiratório e para os olhos. O óxido de etileno é um carcinógeno humano e pode causar câncer. Incluindo câncer de fígado e sistema reprodutivo. No entanto, se ingerido, os efeitos são ligeiramente mais leves, mas ainda graves.

No entanto, alertam que não há necessidade de criar alertas fortes porque o percentual de contaminação nos alimentos é muito baixo Não deve causar sérios problemas à saúde humana.

Especialistas dizem que o risco de desenvolver óxido de etileno é menor do que fumar cigarros. Na verdade, mesmo fumando essa substância entra no corpo, cerca de 7 nanogramas.