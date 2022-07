Já não é só guerra e inflação, mas a seca está a pesar na economia da UE

Bruxelas – Falta de água, dívidas incobráveis ​​para o setor primário, dificuldades para o setor secundário. A seca também está colocando a economia de doze estrelas sob pressão ainda maior. A ausência de chuva e a persistência de temperaturas extremas são a nova mistura que a Europa não pode suportar em tempos de travagem, mas mesmo assim surgiu. lá Pelo menos dez países precisam lidar com o clima quente.

França, Romênia, Espanha, Portugal e Itália foram os mais atingidos. oo causa estresse hídrico e térmico a diminuição do rendimento das colheitas, numa visão já negativa dos cereais e outras culturas. Esses cinco estados membros da UE “podem ter que lidar com esse declínio nos rendimentos agrícolas”, mas Alemanha, Polônia, Hungria, Eslovênia e Croácia também precisam lidar com a escassez de água desenfreada.



o Centro Conjunto de Pesquisa avisar sobre isso A zona de perigo é metade da União Europeia e do Reino Unido juntos. O relatório ‘Seca na Europa – julho de 2022’ é um verdadeiro alerta. Sobre as mudanças climáticas, em primeiro lugar. E pela estabilidade do sistema econômico-produtivo, como evidencia o caso da Itália. A instituição da UE não sobrevive que as cinco regiões do norte em que o estado de emergência já foi oficialmente declarado (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna, juntos representam 51% do PIB nacional. Portanto, as repercussões econômicas são temidas. Aqui como em outros lugares.

Também porque a seca desenfreada representa desafios para a indústria, bem como para a agricultura. “souQuando a redução do volume de água armazenada era uma Impacto sério em ambas as hidrelétricas e sistemas de refrigeração para outras usinas.” No contexto de uma crise energética cada vez mais perceptível e a ameaça de cortes imediatos e completos no fornecimento de gás russo, a “desertificação” européia adiciona um problema aos problemas já existentes.

Ao examinar mais de perto, A seca ameaça minar os esforços de recuperação e a ação política da UE em resposta à guerra na UcrâniaTambém consiste em acelerar o processo de transferência de energia. Mas a energia hidrelétrica não é mais uma opção, e todos os limites das fontes alternativas de pressão das mudanças climáticas estão aparecendo.