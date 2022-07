Italiana Stock Exchange, comentário sobre a sessão de hoje (18 de julho de 2022)

O brilho dos títulos do setor bancário. Saipem permanece no centro das atenções. Enel em vermelho, após a separação do saldo de ganhos.

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Progresso dentro de um ponto percentual na primeira sessão da semana. De acordo com Pierre Verrett – Analista Técnico da ActivTrades – o aumento da sensação de otimismo pode ter sido causado por rumores de que o Banco Central Europeu vai revelar um novo programa de compra ilimitada de títulos para ajudar os mercados a lidar com a nova rodada de aperto monetário que também vem no período antigo. Globalismo.

às 15h20 FTSEMib E registrou alta de 1,29% para 21.203 pontos, depois de oscilar entre o nível mais baixo de 20.931 pontos e 21.294 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Ele obteve 1,26%. sinal de mais para arquivo chapéu médio FTSE Italia (+1,3%) e para A estrela do FTSE Italia (+0,81%).

o BTP-Bund spread Ele caiu para menos de 220 pontos, depois que o rendimento dos títulos italianos de 10 anos voltou a 3,4%.

o Bitcoin Mais de US$ 22.000 (cerca de 21.500 euros) foram confirmados.

EU ‘euro Bata 1015 dólares.

Títulos do setor bancário recuperados. altitudes em Banco BPM (+2,94%) de Banco de papel (+ 2,05%) e de Intesa São Paulo (+3,27%).

Forte progresso também UniCredit (+2,11% até € 8.756). O instituto, liderado por Andrea Orsel, forneceu a habitual atualização das estimativas agregadas dos analistas para o segundo trimestre de 2022. De acordo com o consenso dos bancos de investimento, o UniCredit deveria fechar o período em questão com um lucro líquido de 908 milhões de euros. valor médio); Esta estimativa foi comparada com o lucro líquido subjacente de 1,1 bilhão de euros reconhecido no mesmo período do ano anterior (lucro líquido escriturado de 1,03 bilhão). Margem de corretagem esperada de € 4,49 bilhões (valor médio), ligeiramente acima dos € 4,4 bilhões no segundo trimestre de 2021; A receita operacional líquida é estimada em 1,55 bilhão de euros, após a baixa de contas a receber em 535 milhões de euros. CET1 é indicado como 14,2%.

Foco nas ações do setor de petróleoDepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em agosto de 2022) saltou para US$ 101 o barril.

Saipem Ainda em destaqueDepois de sofrer um jingle na semana passada. o endereço Deixa 5,98% na Terra a 0,771 euros.

para trás, Onde você está E a Tenaris Eles ganham 2,45% e 4,51%, respectivamente.

No Regista um decréscimo de 2,15% para 4,8925 euros. A gigante elétrica separou o saldo do dividendo de 2022 (relativo ao ano fiscal de 2021), em € 0,19.

Stilants Ele ganha 2,06% para € 12.202. A gigante automobilística anunciou a decisão de negociar o término de sua joint venture na China com o GAC Group. As duas empresas iniciarão uma moratória ordenada na produção doméstica da Jeep, enquanto a Stellantis reconhecerá encargos não monetários de aproximadamente € 297 milhões nos resultados do primeiro semestre de 2022.

Tendência positiva também prismiano (+2,41% até € 26,76). A empresa anunciou a adjudicação de dois contratos no valor aproximado de 250 milhões de euros para o desenvolvimento de dois projetos: uma ligação submarina para a transmissão de energia entre as ilhas de Tenerife e La Gomera e outra ligação submarina entre o interior espanhol e Ceuta (uma cidade espanhola na costa do norte da África).

para a parte STAR Andy Renzo Perde 2,43% para 0,562 eurosNo dia em que iniciou o aumento de capital de cerca de 60 milhões de euros. O preço de fecho de sexta-feira, 15 de julho, igual a 0,622 euros, foi revisto para 0,576 euros, enquanto o preço inicial dos direitos foi fixado em 0,046 euros.

Grupo Italiano Independente Foi aceito para negociação. o endereço é Suspenso por ultrapassagemDepois de registrar uma queda teórica de 19,9%.