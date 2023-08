O novo metrô leve foi inaugurado em Tel Aviv

Milão em 18 de agosto. (Askanews) – Finalmente, há um metrô em Tel Aviv também. Um trem leve atravessa o centro econômico de Israel com uma população de cerca de um milhão e seus subúrbios.

A rede ferroviária conectará os subúrbios do nordeste da cidade costeira de Petah Tikva com Bat Yam no sul, a uma distância de 24 quilômetros (15 milhas).

A Linha Vermelha tem 34 estações, das quais 10 são subterrâneas. Projetado em 2013, viu a luz do dia dez anos depois devido a uma série contínua de desacelerações.

“É muito emocionante estar aqui. Está muito cheio porque é o primeiro dia e a viagem é gratuita. Mas é muito emocionante e estamos felizes em experimentar, ver toda a tecnologia e também evitar o trânsito lá fora”, diz o jovem Hadas.

A abertura do metrô reacendeu o debate sobre se o transporte público deveria funcionar no Shabat, o dia de descanso semanal em Israel conhecido como Shabat. Uma oportunidade fortemente contestada pelos partidos ultraortodoxos da coalizão governamental.

