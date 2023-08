substituição da bateria? Problema sério. Tesla por exemplo…

Falando em substituições de bateria fora da garantia, Luca relatou uma série de problemas com Teslas mais antigos. Assim, argumenta, a questão da duração da bateria é real para quem tem um veículo elétrico há muito tempo ou quer comprar um usado. Envie suas perguntas para [email protected].

“ruaEstou escrevendo sobre o que foi discutido no artigo de 13 de agosto de 2023 intitulado “Onde está a sustentabilidade se depois de 10 anos eu tiver que trocar a bateria?”

Confirmei em acordo com o autor do e-mail enviado, que o problema da troca das pilhas existe e é real. Agora mande links diretos do que pode ser consultado mesmo sem cadastro, a respeito A substituição das baterias está fora da garantia de Tesla Model S Vendido entre 2012 e 2015.

Antigo Tesla Model S: quantos problemas

Cada link carrega um arquivo Discutir o caso de substituição da bateriamas no mesmo também encontrou outros clientes com o mesmo problema.

Substituição da bateria: uma pequena pesquisa

Estes não são todos os casos, mas apenas alguns deles, e há um também pequena pesquisa Com 23 participantes pode-se ver ok 17 de 23 eles têm Substitua as bateriasQuem no primeiro quilômetro quem em distâncias altas.

Esses casos foram relatados Também para o modelo X (sempre no mesmo grupo). Também há um grupo com mais 600 inscritos no Facebook Com a bateria falhando devido ao erro BMS_u029, tudo dentro de alguns meses após o término da garantia de 8 anos. Um grupo cada vez maior.

Agora considere Números de vendas escassos para o Modelo S e X Naqueles anos ela teve muitos casos, ele certamente é sinal de alarme na minha opinião.

Há também Muitos componentes são caros Como o carregador de bordo, porta de carregamento, unidade de acionamento e controle climático (para um Modelo S acima de US $ 4.000 para redefinir) Não coberto pela garantia de 8 anosOs componentes não são encontrados nem caros em um carro térmico clássico.

Muitas vezes vem O segundo dono do veículoentão pessoas com menos recursos financeiros do que quem comprou novo e é exatamente esse o ponto.

enquanto em Química e formatos mudaram etc., mas se formos além Tesla Roadsters Com as embalagens originais, quanto sobra? O pacote custa $ 30.000… (dizia-se que os custos seriam mínimos se substituídos, pois as baterias teriam evoluído nesse meio tempo).

Pelo amor de Deus, foi uma experiência etc., no entanto 2005 carros térmicos Em circulação, especialmente na Itália, há muitos que não foram abordados Esses reparos são muito caros.

Usado com o risco de substituir as baterias

eu posso voltar muitos exemplos Também em relação Nissan Leaf E Renault Zoe sempre Dos anos 2013-2016mas eu seria pedante (se perguntado, eu poderia).

tudo isso faz as estatísticas? Não, mas indica um problema real E não tanto quanto suas respostas temem, é isso.

Estou relatando esta informação não para buscar confronto, mas para destacá-la O problema recai sobre quem tem menos vontade de comprar (Quem compra carro em regime de locação/arrendamento não conhece, não tem interesse) e está localizado em dificuldades muito sérias po.

Se você deseja uma mobilidade acessível a todos, esses tópicos devem ser abordados. Apenas como vai Não é recomendado usar um motor diesel Apenas na cidade porque terá problemas de FAP com custos subsequentes de reparo e manutenção. ou use um arquivo Motor metano GLP pendência alguns quilômetrosou usar Acionamento híbrido completo pendência Somente rodovia. Cada motor tem uma gama de uso Para reduzir despesas e melhorar os custos de manutenção.

Meu post foi destinado a uma discussão construtiva. Se você quiser postar ou discutir minha opinião, eu concordo totalmente e Que fique claro que não sou contra a mobilidade elétricaEu sou contra esvaziar a carteira.„ Luca

Muitos problemas para os primeiros Teslas, não apenas as baterias

Responder- Depois de confirmar que seus relatórios, Luca, dizem respeito a modelos da Tesla em particular, pedimos conselhos ao nosso amigo Guido Baccarini, proprietário do Model 3 e profundo conhecedor desse mundo. Ele respondeu que tinha ouvido falar disso em geral e «Porque os links levam a um dos sites do Tesla Club Certamente são relatórios corretos».

Baccarini também concorda com uma de suas frases (“São todas essas estatísticas? Não, mas indica um problema real”) Lembre-se, no entanto, que estamos falando de um O alcance do veículo é de $ 100.000os primeiros exemplos circulantes de um modelo (modelos) A respeito Ele tinha muitos problemas. Começando com estes Mecânica de direção ou suspensãosistematicamente quebrados devido aos esforços mecânicos causados ​​pelas forças brutais envolvidas.

«Pessoalmente, acho que sua retórica, necessariamente geral, permanece verdadeira. Acrescenta Bakarini, referindo-se à nossa resposta no artigo anterior.

Modelo S e Modelo X «Eles estão em uma classe própria“E a questão de comprar usado para quem não tem dinheiro.”É um pouco bobo considerando isso Eles custam mais do que um novo Modelo 3 ou Modelo Y embora com 300.000 km». Os antigos, os que estão na garantia, entre outras coisas, têm Supercarregadores grátis para toda a vida.

Há também questões virtuosas. Por exemplo…

No entanto, pode ser incluído Muitos exemplos positivos. Baccarini menciona isso amigo Paulo é muito ativo que acaba de percorrer 500.000 km (trabalhando como taxista) com seu Model S, generosamente recarregado com Superchargers, entre outras coisas, com bateria original. «É estatística? Não, é um caso.. O Model S e o Model X estão a caminho exceder 100.000 unidades. Mesmo 1.000 amostras problemáticas seriam a exceção (exatamente 1%). E ainda falamos sobre isso Máquinas especializadas e especiaiso. E os casos de problemas em veículos “especiais” são infinitos, principalmente em carros esportivos.

eles serão muito o mais importante estatísticas oficiais sobre Renault Zoe ou Nissan Leaf. Mas vamos falar sobre carros 10 anos atrás Muito disso resultou nesses 10 anos de estrada. O nosso artigo dirige-se a quem ainda não tem carro elétrico, mas gostaria de o adquirir no futuro, pois já tem disponíveis carros com baterias de nova geração. No entanto, para ZOE antigo com bateria alugada O problema não existe. ZOEs de bateria são raros. o Estatísticas de planilhas pesquisáveis No entanto, eles nos dizem queEm grande número, as baterias cumpriram sua expectativa de vida ».

Reparos mais caros? Vamos ver os dissipadores de calor

Ao avaliar a compra futura de um carro elétrico usado, os grandes números sempre contam. «A pessoa que pegar a amostra defeituosa amaldiçoará Trelussa _Comentários de Bakarini_, Mas isso não significa que a estatística não é mais válida».

Isso se aplica a carros elétricos tanto Para carros de absorção de calor. E as peças de reposição caras não se limitam ao primeiro. O pai de Bakarini, por exemplo, passou o último ano 2400 euros para Recoloque o cabeçote e as válvulas para ele Nissan Qashqai tem 16 anos. Trata-se de um valor igual ao valor comercial do carro, GLP com quilometragem de 80.000 km. Irmão, para seu C3 Picasso Diesel 100.000 km e 14 anos, Você vai gastar 1800 euros para Correia, velas de ignição, rolamentos, correia de serviço. para mim Mazda 5 di Guido pediu um total de 500€ + IVA para substituir a fechadura do lado do condutor.

Substituir as baterias não se tornará um dreno

o Casos únicos sempre fazem barulho, bem como um BEV que pega fogo, mas apenas estatísticas completas permitem traçar um perfil de risco representativo. Em geral, é verdade que os reparos nos ICEs custam menos. Mas em BEVs Menos componentes Eles podem quebrar, embora Geralmente mais caro ou concebido desta forma ser substituído completamente, em vez de corrigi-lo.

«para baterias _ finaliza com Karini_, Chegará a hora (não depois de hoje) em que eles trocarão completamente sua bateria, porém velho será deduzido e terá valor muito altoporque imaginamos que empresas especializadas irão apenas substituir itens problemáticos para dar a partida para uma segunda vida útil, em vez de dedicar toda a bateria à reciclagem para recuperar os valiosos materiais que ela contém.”

