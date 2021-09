Itália e o conhecimento como motor da mobilidade na União Europeia

Sos-Italia para imigrante cerebral. Um estudo sobre Mobilidade na União Europeia Fotografia perdida preciosa Recursos Humanos. Um tópico que também foi lembrado várias vezes antes Presidente da republica. “Nós temos que fazer isso cada esforço– insiste Sergio Mattarella-. em ordem de Rotação Conhecimento e inteligência não se tornam um caminho para nossos jovens uma direção. Produzir”.

fora da italia

Jovem, qualificado e cada vez mais atraído pelas oportunidades que ofereceConhecimento econômico. Este é um perfil dinâmico, cidadãos europeus em idade produtiva (20-64 anosque vivem em um país fora da UEa origem. Entre os países com mais saídas do que chegadas, também está a Itália. Nosso país, na verdade, Falha ao reverter na fuga de cérebros. Surge da análise do Programa de Estudos da Espon, especializado em pesquisas regionais da União Europeia. dedicado à Fluxos de migração dentro da Europa E a sua relação com a economia do conhecimento que liga aprendizagem, inovação e competitividade. Como o que acontece com começar e setor de tecnologia. ao longo dos anos Mobilidade na União Europeia descamação da pele; O percentual de quem decidiu se instalar em outro estado da União é aumentando. mas para rabaixar itmo Do que no passado.

trabalhadores qualificados

Para crescer, de acordo com uma pesquisa da UE sobre Força de trabalho europeia (Eu-Lfs) citado no estudo, é a parcela de quem possui um Grau académico. Ele opta por viver em outro país da UE que não o seu país de origem. Compartilhe em 2019 pare em 34%. Aumento de 9% em relação a 2009. Áustria, Bélgica, França, Alemanha e Espanha são os países de destino mais importantes para i trabalhadores qualificados. Antes do divórcio da União Europeia, o Reino Unido era o mais atraente. Pelo contrário, entre os principais países que se orgulham registro triste Fuga de cérebros, encontramos a Itália. Com Polônia. Romênia. Bulgária. e Portugal.

Relação

De acordo com os pesquisadores, existe um Relação entre a economia do conhecimento. Mais dinâmico e competitivo. majoritariamente Europa Ocidental e do Norte. e movimento dentro da Europa. Os pesquisadores escreveram que jovens trabalhadores qualificados Eles têm taxas de deslocamento mais altas de outros segmentos da população. Eles tendem a se estabelecer em áreas onde háConhecimento econômico. em regiões e em países de destinoA emigração de trabalhadores altamente qualificados é frequentemente vista como um importante motor de desenvolvimento. Pelo contrário paises de origem A fuga de cérebros tem efeitos negativos no território. Seja econômico, social e população.

desigualdade

Com isso em mente, o foco da economia do conhecimento em Algumas áreas Contribui para aumentar os desequilíbrios regionais entre Estados Membros. Desequilíbrios que podem destacaresquecer, alimentando a instabilidade política e minar a coesão europeia. Assim, a tarefa da política de coesão da UE será reduzir as disparidades estruturais que tornam algumas regiões menos atrativas Aos olhos dos investidores e trabalhadores. Não apenas incentivando o investimento em pesquisa e desenvolvimento (Pesquisa e Desenvolvimento) e Digitalização. mas também promovendo o conhecimento e os recursos locais. providenciando Serviços e infraestrutura para o interesse público. Promovendo a cooperação horizontal e vertical entre as partes interessadas. Especialmente entre universidades pequenas e médias O negócio (Pequenas e médias empresas).

Se quiser comentar o artigo, envie um e-mail para este endereço: [email protected]

mais perigoso: Os anúncios que aparecem na página são gerenciados automaticamente pelo Google. Embora todos os filtros necessários estejam instalados, pode acontecer que alguns sinais intrigantes sejam encontrados. No evento, mesmo que não seja baseado em nossa vontade, pedimos desculpas aos leitores.

Doação