Velvet Media, empresa que eliminou o horário comercial, vende tudo, mas não o suficiente para pagar a dívida de 7 milhões

Sonho com uma nova organização um trabalhocom Horário livreque é uma gestão baseada em atitudes com Espírito de família E até mesmo os próprios funcionários que vieram para a empresa Animais de estimação No final, acabou sendo um pesadelo. E quando eu acordar, Salsa de manjericãodono da Velvet Media Italia, que mais tarde se tornou Media Production, se viu submerso em um mar de água. Dívidas. Um buraco no valor de sete milhões e 350 mil euros, que significa que a liquidação judicial da Agência Castelfranco (Treviso), que até há poucos anos era símbolo de uma nova forma de conceber as relações entre empresários e trabalhadores, não pode ser razoavelmente ordenada.

Credores Moral: a maioria dos credores não receberá um centavo. estou além disso 200 Aqueles que sacam porque não foram pagos: é principalmente sobre isso Provedores de serviçode profissionais a locadoras Carros Dos carros, mas a produtora de mídia acumulou as maiores dívidas INPS (cerca de 400 mil euros) e com uma agência de Digitarque afirma ainda 5 milhões e meio de euros. A etapa final do administrador da falência foi colocar o imóvel à venda bens Foi imediatamente desmantelado: a frota de automóveis – nomeadamente quatro Mercedes Classe B que renderam pouco menos de 150 mil euros – e os computadores e mobiliário de escritório foram levados para aluguel (Mas não foi possível pagá-lo, pelo menos não recentemente.)

Sombras no processo com o Velvet Group No entanto, pouca exposição da empresa ajudou a resolver a situação metade Do valor das dívidas dos empregados. Sobre o destino da Velvet Media, que já navegou no mar comunicação Digital, que apresenta um crescimento significativo no volume de negócios, mesmo uma única sombra pesa significativamente Operação sem escrúpulos Ele será lançado a partir de novembro de 2022.

Com efeito, a agora extinta empresa teria pago os custos, especialmente custos laborais, de projetos cujos rendimentos teriam sido recolhidos por outra entidade, a empresa. Conjunto de veludoNão há vestígios do antigo grupo de sócios de Salsa, nem do próprio Basílio. READ Cashback, o que aconteceu nessas horas é sem precedentes

Hipótese de investigação Na verdade, a nova empresa será oficialmente liderada por uma pessoa ex-gerente Representante de vendas da Velvet Media e outro funcionário histórico. Um atoleiro no qual os credores sem garantia, aqueles que não podem reivindicar uma garantia, aparentemente nunca serão capazes de ver um atoleiro. Nem mesmo o euro Ao final do procedimento de liquidação, a luz de uma delas poderá acender Investigação criminal Por crimes de falência. Tecnicamente, a manobra “um paga, o outro cobra” constituiria uma falência induzida por distracção. Foi feita uma operação para salvar a marca e talvez até o volume de vendas, mas o que terá? pobre O bloco de crédito sobre o qual aqueles que ostentavam dinheiro poderiam agir.

