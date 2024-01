Mercados de ações hoje, 26 de janeiro. A inflação nos EUA cai mais do que o esperado. Europa Positiva

Milão continua a crescer

O mercado de ações permaneceu positivo durante a tarde, após uma abertura mista em Wall Street. O Ftse Mib, +0,57% subiu para 30.331 pontos. A Avary Square segue outras bolsas europeias que subiram a taxas diferentes no dia seguinte à reunião do BCE, com expectativas de corte já reforçadas em abril. Enquanto isso, os dados de inflação das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) dos EUA foram divulgados hoje, confirmando o crescimento anual de 2,6% conforme esperado, enquanto o mês a mês aumentou 0,2% contra -0,1% anteriormente. A componente “core”, o indicador que a Fed segue nas decisões de política monetária, caiu para 2,9%, dos 3% esperados e dos anteriores 3,2%: este é o nível mais baixo desde fevereiro de 2021.

Além disso, o rendimento pessoal nos EUA aumentou 60 mil milhões de dólares, ou 0,3%, em linha com as expectativas. Os gastos do consumidor aumentaram 0,7%, contra expectativas de 0,5%. Mas na Alemanha, o índice de confiança do consumidor GfK caiu surpreendentemente para -29,7 no início de Fevereiro, em comparação com -24,5 no consenso da Reuters e com -25,4 (revisto) em Janeiro.

As ações de luxo tiveram um bom desempenho na lista, lideradas pelo desempenho da LVMH em Paris, após os bons dados de vendas do grupo. Em seguida, Moncler subiu +8,1%, Ferragamo +8,2%, Cucinelli +5,5% e Tod's +3,7%. Entre outras grandes empresas, a Ferrari (+2%) teve um bom desempenho, na indústria da Prysmian, perdendo para a Leonardo (-1,8%) e a STM (-3%), esta última após rebaixamentos e metas do Barclays. Tim também teve um bom desempenho com +1,3% e Hera novamente em energia com +3,4%.