Conta de gás reduzida. O erro não é cometido

Picar nas contas de eletricidade e Gás Os cidadãos italianos não estão nem um pouco preocupados, obrigados a lidar com grandes aumentos de impostos em um período em que a crise econômica após a pandemia de Covid-19 ainda é sentida. Em particular, o consumo de gás, especialmente neste período de inverno, afeta muito os bolsos contribuintesE talvez mais do que a conta de luz. Mas existem maneiras de economizar no sistema de aquecimento e na cozinha? Certamente ao gerenciar seus hábitos de consumo da melhor forma possível você poderá obter um resultado satisfatório e poderá reduzir o teto de gastos da sua fatura. Aqui estão algumas dicas úteis.

Como economizar: manutenção da planta

Primeiro você precisa ter certeza de que o arquivo Sistemas de aquecimento E os canos de água não são muito antigos. Pequenas intrusões escondidas nas paredes podem aumentar inadvertidamente o consumo de gás, razão pela qual será necessária a inspeção periódica. Da mesma forma, caldeiras e radiadores também devem ser monitorados pelo menos uma vez por ano, conforme exigido pela legislação vigente, no verão para evitar desperdícios. Nesse sentido, a temperatura Aquecedor de água. Não há necessidade de ter uma casa excessivamente quente, não beneficia sua saúde e aumenta o custo da conta. Por outro lado, os radiadores podem ser equipados com válvulas termostáticas destinadas a manter uma temperatura constante, o que evita o consumo excessivo de água quente.

Uso de equipamentos modernos

Até mesmo o uso de portas e janelas mantendo uma temperatura alta pode ser fundamental para economizar no consumo de gás. Essas estruturas retêm o calor na casa e permitem que você use sistemas de aquecimento ao mínimo. Alternativamente, tiras adesivas podem ser colocadas em partidas antigasIsto é para reduzir as correntes de ar. Outro sistema bastante eficaz é a adoção de sistemas solares térmicos, combinados com uma caldeira convencional; Os painéis produzem água quente mesmo nos meses de inverno, garantindo que o custo das contas seja reduzido.

Reduzindo o desperdício de calor em casa

Finalmente, nunca devemos subestimar algumas pequenas precauções em casa que podem fazer a diferença. Mantenha uma temperatura constante nos quartos, evite cobrir os radiadores com um pano úmido e, por favor, troca de ar. Esta é apenas uma preocupação com a contenção de resíduos, que se traduz em um aumento sistemático do custo das contas de gás. Reduzi-los significa cuidar do seu dinheiro e da sua natureza, além de ajudar a reduzir o seu impacto ambiental.