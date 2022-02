La riunione dell’Eurogruppo a diiannove del 17 gennaio e quella dei ministri delle finanze dell’Unione europea a ventisette (Ecofin) de 18 gennaio sono servite essencialmente para provar o polso ai nuovico, ministrius burghese per molti mesi, la corsa delle istituzioni europee e nazionali verso la riforma della governança economica e finanziaria si giocherà come una gara ciclistica di velocità su pista, dove tutti i corredori useranno la tattica dilatoria del substituir.

Viene atribui ao primeiro presidente della Commissione europea, Walter Hallstein, l’analogia fra la corsa della bicicletta e l’integrazione europea: ambedue se non camminano rovinano per terra ed evidentemente Walter Hallstein credeva poco nell’ effica d substituir ed era comunque convinto che, alla fine del substituirbisognasse riprendere la corsa e vincere se fosse aceito no principio (sbagliato) che nella corsa dell’Europa i Paesi membri non son alleati nella stessa squadra, ma avversari.

Eurogrupo e Ecofin hanno affrontato, sotto l’occhio attento delle istituzioni sovranazionali (Commissione europea e Banca centrale europea), questioni di interesse comune come il caro-energia, la crescita dell’inflazione, le prospetives dell’econporta del europea at Commissione europea dell ’11 febbraio e se si uscirà da pandemia, il cammino verso l’unione bancaria e, soprattutto, la riforma del Patto di estabilidade e crescida nato nel 1993 dalle costole del Trattato di Maastricht, di emo cuil férence 7 ‘anni dalla sua firma.

Nella sola dimensione a diciannove i ministri hanno affrontato – en passant – a pergunta do Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes), esta é a modificação do estado de 2020 com um acorde unanime para facilitar o erro de um banco e dunque il completamento dell’unione bancaria. Ma essendo un trattato internacionale dovrà essere ratificato de tutti i parlamenti nacionali.

Mancano all’appello Francia e Portogallo che giustificano il ritardo por le complicazioni techniche delle procedure parlamentari, sorvolando sul fatto che la Francia è già in campagna elettorale e che il Portogallo ha appena rinnovlea.

Mancano anche la Germania, che è in attesa di una sentnza del Tribunale costituzionale di Karlsruhe che dovrebbe essere emessa entro la fine di marzo, e l’Italia, avendo il nosso ministro delle finanze Daniele Franco informato i colleghiil ministri che davanti al Parlamento italiano gli strumenti di ratit and che è in attesa del completement delle procedure parlamentari.

Quel che Daniele Franco non ha precisato è la doppia incertezza politica che pesa sulla ratifica italiana, in particolare per la nota ostilità di Lega e Cinquestelle.

Quel che è certo è che entro la fine del 2022 dovrà essere press una decisione sulle modelità di funzionement del Patto di Stabilità e di Crescita, la cui sospensione introdotta for gli effetti della scadrà se il 2022, non che che dic spetterà alla Commissione europea “interpretarlo” alla luce della situazione economica e finanziaria dei paesi membri.

Sappiamo già che la Commissione europea presentrà una sua proposta dopo le elezi ac in Francia del prossimo giugno e che l’esecutivo europeo ritiene che debba essere avviata una riforma dell’insieme della s. il Patto del 1993 ma tutti gli strumenti adottati dopo la crisi finanziaria del 2007-2008 (Fiscal Compact, Six Pack, Two Pack, Semestre europeo) esse é este tematica legata alla distinzione non teorica ma maledettamente concreta fra chi la ritiene (economic ritiene) facilita a estabilidade (financiaria) – come ha affermato il ministro francese Le Maire e come è sottinteso diplomaticamente nella presa di posizione di Emmanuel Macron e Mario Draghi – e chi ritiene invece che la estabilidade, e cie la solidez do precedente una condizione degli investimenti che garanticono la crescita, come ha ribadito il nuovo ministro delle finanze tedesco Lindner all’unison o con quelli austriaco e finlandês, trovando um crepa nel muro dei frugali creata da una linea più aperta del nuovo governador olandês.

La crescita, del resto, não può essere solo legata alla capacità e al diritto di investire in spese pubbliche a livello nazionale – regra de ouro – grazie anche ai prestiti (empréstimosche dovranno essere rimborsati dai Paesi che li hanno contratti e alle sovvenzioni (concessões) nel quadro del Next Generation Eu, come risposta all’emergenza della pandemia ma alle sfide della transizione ecologica e digitale che dureranno ben al di là del 2026 – e dunque dei Pnrr – e cheiederanno investimenti europei rich europei, dunque.risorse europe

Il caro-energia e l’aumento dell’inflazione (che le banche centrali avevano erroneamente estimou torno all’1% e che è chegado nell’Eurozona al 3-3,5%) so strettamente collegati, dovranno fare i conti con la situazione geopolitica (dove le eventuali sanzioni alla Russia in case di un aggravamento della tensione al confine con l’Ucraina sapendo che i nostri approvvigionamenti dipendono per il 50% dal gas russo) e con il fatto che l’Unione europea nel suo alcie potere in materia di aprovvigionamenti em risorse prime energetiche.

A quasi cinquanta anni dalla crisi energetica scoppiata nel 1973, che provoca a prima politica di austerità e a rottura della solidarietà fra i Paesi europei, siamo tutti perfettamente coscienti della assoluta neluta interstipenden no cristo mani fras fra dipenden produttivo italiano provocherebbe effetti imediati in quelo tedesco e vice-versa.

Potrebbe apparire un inutile ritornello ma le debatei nell’Eurogruppo e nell’Ecofin (sapendo che presto l’Eurozona accoglierà i Paesi che ne sono rimasti fuori per ragioni economiche come Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca e sevranghno decide, ar vogliono far parte a pieno titolo della famiglia europea ivi compresa la moneta unica, che la Svezia dovrà essere chiamata o prima o poi al rispetto del trattato che non le ha concesso nessun optando por sair lasciando fuori solo la Danimarca) hanno messo in luce ancora une volta che – al di là dei problemi di technica financeiaria – è in gioco tutto il futuro dell’Unione europea.