Avete già comprarto casa nel Metaverso? Não, la domanda non è per niente provocatoria. Perché a giudicare da come sta andando il mercato imobiliare nella nuova dimensione digitale, c’è un business molto florido alle porte.

Eu enviei a Cnbc, citando um estúdio da MetaMetric Solutions: a venda de imóveis imóveis quattro principais piattaforme do Metaverso ganhou 501 milhões de dólares em 2021. E nel solo mese hani dinomilioni super nil 2021. Le stime, a este ritmo, puntano dritte a un giro d’affari de un miliardo di dollari entro fine anno.

Il boom delle vendite está innescato do annuncio de 28 otobre da parte do Facebook, que não solo mudou o nome no Meta, mas tem um futuro projetado para ser delineado de quella che dovrebbe essere a voluzion de alla grande Internet .

Vendite di immobili cresciute di 9 volte

A partir de 28 de outubro, com a liberdade condicional de Zuckerberg che riecheggiarono em todo o mundo, a venda de imóveis em Metaveeso vai aumentar em quase nove voltas. E un rapporto di BrandEssence Market Research afferma che este dovrebbe crescere a un tasso annuo composto de 31% all’anno dal 2022 al 2028. «Ci son grandi rischi, ma potenzially grandi ricompense», ha detto alla alla CNBC Janine di Republic Yorio Realm , socialtà che si occupa di mercato imobiliare anche nel Metaverso.

Proprietário da República Realm pagou o registro de cifras de 4,3 milhões de dólares por aquisição terreni na maior pirâmide imóvel do metaverso, Sandbox. E ora l’azienda sta sviluppando 100 isole, chiamate Fantasy Islands, com le proprie ville e um relativo mercado de barche e moto d’acqua. Novanta delle isole vendute nel primo giorno per 15 mila dollari ciascuna e alcune son ora pronte to one rivendita to theltre 100 mila dollari.Per gli investitors, la grande domanda è come assegnare valuei certi and percenti di asset rischio a s rischio a s futuro is una grande incógnita. Agora você vai decifrar o aziende que você vai lançar nella vendita immobiliare del Metaverso.