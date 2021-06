Vacino, na Lazio para de fazer reservas: desde quando e porquê

Não parece haver doses suficientes para vacinar todos antes do verão; A sensação de inatividade começou na Astrazeneca para os menores de 60 anos.

A taxa de administração será reduzida em 5% para permitir que aqueles que já receberam a primeira dose terminem o esquema de vacinação. Depois das críticas das províncias, a partir de hoje existe uma possibilidade parar de reservar Ao longo de julho.

Entre as áreas prontas para ingressar Fique em reservas, dada a falta de doses, parece que existe – como mencionei antes República – Também Lazio.

Os jovens serão os mais afetados por esse procedimento. Já foi convocado o último pelotão de vacinação, jovens a partir de 17 anos terão que esperar agosto Para obter informações sobre o cancelamento de reservas para a primeira dose da vacina. Nesse ínterim, a gestão continuará, com a meta de atingir 80% das pessoas imunizadas.

O General Francesco Paolo ViglioloUm comissário extraordinário afirmou que a redução seria mínima e que a meta de cobrir 80% dos cidadãos até setembro ainda era possível.

Ao contrário, a região do Lácio anuncia que será possível atingir, até a mesma data, apenas 76% das pessoas vacinadas na região.

No entanto, esse número é promissor, mas com avanços variável delta Baseado em Variável delta plus Não basta: os especialistas garantem que agora é preciso abranger pelo menos 87% da população.

Interrompa as reservas para a primeira dose em julho na Lazio (e além)

A campanha de vacinação atingiu o auge 4.733.720 doses foram administradas, para o total de pessoas que completaram o curso de vacinação que é cerca de 30%.

Obviamente, a faixa etária menos vacinada é a de jovens e muito jovens, a partir dos 12 anos ou mais, mas mesmo entre os 50-60 a proporção ainda é relativamente baixa. Por outro lado, pessoas com mais de 80 anos têm cobertura de 85%, enquanto, logo abaixo, pessoas com mais de 70 têm apenas 48%.

A vacinação dos jovens foi a etapa final da campanha de vacinação, que reiniciaria com segurança o transporte público da escola. Em risco, porém, estão as primeiras doses dos mais jovens.

no LazioPor exemplo, a situação se parece com يبدو tornar-se complicado.

Quem já reservou a primeira dose Você receberá o segundo na data especificada após o recebimento da mensagem de texto de confirmação. Aqueles que ainda não reservaram A primeira dose não será capaz de fazer isso. A interrupção da reserva entra em vigor imediatamente, basta tentar acessar a página de reserva para perceber que não há doses suficientes para todos, com Slots vazios por dias.

Enquanto As primeiras doses vão até 15 de julho. Somente em agosto as reservas para as primeiras doses de todos podem ser iniciadas e administradas novamente.

Dados errados das regiões: sem desaceleração?

Mas não apenas na Lazio. De maneira geral, espera-se uma desaceleração na administração das primeiras doses em julho, devido à menor entrega das vacinas Pfizer e Moderna, em muito da Itália.

Digamos que sejam as áreas com os dados em mãos, mas do outro lado da cerca, o general Figliolo relatou As vacinas estão aí E que a diferença é de apenas 5%, o que equivale a 0,8 milhão a menos de doses.

“É completamente consistente (doses de vacina) com o objetivo do plano, que prevê, em âmbito nacional, a vacinação até o final de setembro para 80% da população de pessoas que podem se vacinar‘escreveu o comissário extraordinário.

O plano continua o mesmo, mesmo com doses menores.

O Comissário Extraordinário anuncia o número de doses a serem entregues: para o mês de julho, a previsão é de um montante de cerca de 14,5 milhões de doses, respectivamente 12,1 milhões da Pfizer e 2,4 da Moderna, o que também vai garantir vacinações heterogêneas, para os menores a idade de 60 que recebeu a vacina AstraZeneca como uma dose primeiro (fonte Adnkronos)