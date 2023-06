Por que os carros Kia são tão baratos, bem-sucedidos e confiáveis ​​e os problemas relatados nos últimos anos

Fundada em 1944 como fabricante de componentes para bicicletas, A Kia expandiu seus negócios Em 1961 eles produziram sua primeira motocicleta, a C-100, seguida pela motocicleta K-360 três meses depois. Em 1970, a Kia iniciou a produção de seu primeiro carro, o montador licenciado Fiat 124, que foi modificado por engenheiros coreanos para melhor atender o mercado local. Durante este período, a Kia começou a desenvolver o motor a gasolina para carros, que foi concluído em 1973. Em 1974, a Kia apresentou seu primeiro modelo de carro totalmente independente, o sedã Brisa, continuando a produzir modelos sob licença, como o Peugeot 604 e o Fiat 132. .

Na década de 1980, a Kia lançou o Bongo, um veículo comercial, e fez parceria com a montadora japonesa Mazda para produzir um veículo voltado principalmente para uso agrícola. Em 1986, a Ford selecionou as instalações fabris da Kia para a produção do Festiva, que seria exportado para os Estados Unidos. Em 1989, a Kia lançou seu sedã Capital, totalmente desenvolvido internamente.

Em 1997, depois de A.J. período de rápida expansão Seguido por uma grande crise relacionada à crise financeira que atingiu o Sudeste Asiático, a Kia pediu concordata. No ano seguinte, a antiga rival histórica Hyundai adquiriu a Kia, garantindo assim sua sobrevivência e iniciando um novo capítulo na história da empresa.

Carros Kia, porque custam tão pouco

Confiabilidade e problemas dos carros Kia

o Kia estreia-se no mercado italiano Ela remonta a 1998, com a introdução dos primeiros modelos importados de Shuma, Sephia, Pride e Rio. Em seguida, foram apresentados os carros-chefe Opirus, Carens MPV e Sorento e Sportage SUVs. Atualmente, a gama Kia inclui picantoE Uma verdadeira alternativa pandaconveniência rio, o sedã Ceed (também disponível nas versões station wagon e shooting brake, ProCeed), o crossover híbrido e elétrico Niro e as novas versões do Sorento e Sportage. Um modelo notável é o EV6, um poderoso crossover elétrico com design esportivo, que ganhou o prêmio de Carro do Ano em 2022, marcando uma conquista histórica para a Kia.

hoje é Grupo Kia na Europa Cobre 80% dos segmentos de mercado, acima dos 35% em 2003. A expansão da linha contribuiu para um aumento constante das vendas, que cresceram desde 2008 para atingir 385.000 unidades vendidas na Europa em 2015. Fábrica de última geração Zilina, Eslováquia , que teve um investimento de 1,6 mil milhões de euros para a sua conceção e construção, podendo agora satisfazer cerca de 54% da procura europeia de veículos Kia.

produção europeia de SUV mais vendidoMPV compacto Sportage e Venga e toda a gama Cee’d, que inclui o Cee’d 5 portas, Procee’d 3 portas e Cee’d Sportswagon. A fábrica, que iniciou a produção em 2006 com o Cee’d como seu primeiro modelo, é capaz de produzir mais de 300.000 veículos anualmente. Em 2015, a Kia celebrou a produção do milionésimo Cee’d. No mesmo ano, a fábrica estabeleceu um novo recorde anual de produção para o Sportage, com 100.000 unidades produzidas.

o fábrica da kia Emprega uma força de trabalho de 3.700 pessoas, apoiada pela robótica. Um investimento recente de 70 milhões de euros permitiu que a fábrica montasse novos motores a gasolina para responder às mudanças nas necessidades do mercado e às novas tecnologias. Em quatro linhas de produtos, a Kia construirá motores a gasolina de pequena cilindrada, com a quarta linha dedicada ao seu mais recente motor diesel de 1,6 litros da série Smartstream.

Essa é exatamente a chave que permite à fabricante sul-coreana ser mais competitiva em termos de preços em relação a outros players do mercado, inclusive orientais. Por um lado, a produção interna e os baixos custos de mão-de-obra, por outro lado, associados a uma estratégia de expansão, permitem otimizar custos que se refletem na proposta de tarifário final para os automobilistas italianos e europeus.

A JD Power divulgou sua classificação anual de confiabilidade para modelos de veículos populares, com base em problemas relatados pelos proprietários originais de veículos novos adquiridos há três anos, com uma média de 100 veículos considerados. Este estudo incluiu aproximadamente 30.000 participantes. Kia é colocada no topo do ranking Tem uma média de 145 problemas, alcançando excelentes resultados em várias categorias principais, incluindo 184 áreas específicas avaliadas.

As nove categorias consideradas incluem controle climático, auxílio ao motorista, experiência de direção, exterior, recursos e controles do veículo, infoentretenimento, interior, trem de força e assentos. Além disso, o estudo mediu a satisfação do proprietário com a condição do veículo após três anos de uso, a manutenção de sua atratividade inicial e as atualizações de software feitas. A categoria de infoentretenimento é a mais problemática, com média de 51,9 problemas por 100 carros.

Na maioria dos casos, os problemas encontrados são de natureza secundária, como reconhecimento de fala, Apple CarPlay e Android AutoBluetooth, portas USB e clareza de navegação.

representam textos explicativos Verificações técnicas exigidas pelos fabricantes de automóveis Para corrigir quaisquer defeitos de projeto, anomalias de componentes ou problemas encontrados durante a produção do veículo. Essas verificações e reembolsos relacionados são realizados gratuitamente por meio da rede de ajuda do fabricante. Os proprietários dos veículos em causa são notificados por carta registada convidando-os a deslocar-se a uma oficina autorizada.

Em particular, os ensaios foram realizados em 2.915 amostras de Kia Soul Devido a um problema na caixa de direção. Como um selante ineficaz foi usado durante a fabricação, o elemento que segura a caixa de direção no lugar pode se soltar, causando falha na direção.

A nova versão dual power do Kia Sportage Foram submetidas a controlo 214 amostras comercializadas no nosso país. A ênfase foi colocada no avançado sistema de injeção de GLP. Verificou-se que o sal usado para evitar o congelamento nas estradas de inverno pode causar danos ao bocal de enchimento. Para evitar vazamento de combustível, o componente deve ser substituído, processo que leva cerca de 20 minutos.