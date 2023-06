Os russos estão se retirando das regiões do sudeste da Ucrânia

Roma, 23 de junho. (Askanews) – O comandante do grupo paramilitar Wagner disse em um vídeo postado em 23 de junho no Telegram que os militares russos estão se retirando de vários setores do sul e leste da Ucrânia, contradizendo declarações de Moscou, que disse que a contra-ofensiva de Kiev é um fracasso . É uma nova ofensiva do chefe de Wagner, Yevgening Prigozhin, contra os líderes militares russos.

“No terreno, o exército russo está se retirando das frentes de Zaporizhia e Kherson. As Forças Armadas da Ucrânia estão repelindo o exército russo. Estamos nos lavando em sangue. Ninguém traz reforços, não há coordenação. Estamos testemunhando o mesmo histeria, em que o chefe de gabinete, general (Valery Gerasimov) grita atrás de um copo de vodca, como um vendedor de mercado, como um porco ao telefone, pede para voltar aos cargos.

A mesma coisa acontece com Bakhmut. O inimigo está se afogando em nossas defesas. O inimigo não destrói seus soldados e poupa seu equipamento. A única coisa que o inimigo não poupa é a munição, que causa a morte de soldados (russos). Ou deixe o campo de batalha ferido.”

“Eles (os principais militares da Rússia) sempre esperam poder vencer esta guerra. Mas, enquanto não houver coordenação, não haverá sucesso militar, e os chefes do Departamento de Defesa estão enganando completamente o presidente. E o presidente recebe esses relatórios que não correspondem à realidade. São duas agendas: uma no terreno e outra no gabinete do chefe.”